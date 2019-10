Bertín Osborne: «Hay mucho imbécil que me llama machista» El cantante, con nuevos proyectos profesionales, estrena casa y retoma la gira de su último disco

Han pasado unos meses desde que Bertín Osborne visitó Gasparilla, el proyecto que la inmobiliaria American Prime está comercializando en la costa oeste de Florida. Esta empresa, con 50 años de trayectoria, había pensado en el cantante para dar a conocer este nuevo proyecto en España. Le llevaron a esta zona cercana a isla Gasparilla, a dos horas y media de Miami, y a Bertín le pareció «un sitio espectacular». «Les he dicho que no quiero cobrar y que lo que me tengan que pagar, que me lo den en tierra», comentó ayer a ABC en la terraza del madrileño hotel Hyatt Centric. Bertín no piensa en Gasparilla como un sitio donde retirarse, pero sí «como una inversión cojonuda», porque en cinco años asegura que se habrá triplicado su valor. «El precio ahora es de coña: venden parcelas de mil metros a 32.000 euros», explicó, mientras enseñaba emocionado la zona donde se situará el complejo.

No sabe qué hará con este terreno, lo que sí comentó es que en dos meses se mudará con Fabiola Martínez, su mujer, y sus dos hijos, Kike y Carlos, a su nueva casa a las afueras de Madrid. Una residencia que han tenido que construir para adaptarla a las necesidades de Kike, quien nació con parálisis cerebral.

¿Le gusta lo de decorar la casa?

Me divierte todo, pero yo soy buenísimo decorando fincas, esto de lo dejo a Fabiola.

¿Cómo va «Mi casa es la tuya»?

Estamos grabando ya. Empezaremos a emitir en Navidad.

Entonces no llegan para hacer nada para las elecciones...

No da tiempo. Tardamos un mes en montar un programa, si apretamos mucho dos semanas. La Junta Electoral da un plazo para emitir este tipo de programas y si llevas a un candidato tienes que llevar a todos. Era imposible.

¿Mantendrá su voto, o cambiará?

Qué lío, qué pesadez. Creo que todos los candidatos quieren hacerlo bien. Yo votaré al que me de más confianza económicamente hablando. A mí la política me da exactamente igual. Si Pedro Sánchez da seguridad económica, a mí me da igual votarle.

Lo importante es formar Gobierno

Es que es de broma. Todos anteponen su interés personal o partidista al interés general. Dicen una cosa y luego la contraria. Estamos hablando de un país, de 45 millones de personas. No podemos estar en manos de gente que no se pone de acuerdo por temas personales o partidistas. No nos merecemos este gallinero. No se puede estar con un gobierno en funciones.

El pasado 2 de octubre, Bertín y Fabiola celebraron el décimo aniversario de la Fundación Bertín Osborne, que ayuda a 2.000 familias que tienen algún miembro con lesión cerebral. Hasta el madrileño Westin Palace acudieron Felipe González, Pablo Casado, Adolfo Suárez Illana y Paolo Vasile, entre otros. «Fue un detalle que vinieran. Les llamé porque son amigos míos y vinieron todos. Estaban ocupados porque tenían trabajo a esa hora y aún así vinieron».

Tienen buenos amigos de todos los signos políticos

Sí. En españa estamos muy mal acostumbrados a tener filias y fobias por el tema político. Yo no tengo ninguna. No clasifico a la gente por sus ideas políticas. Mi selección es otra: o son buena gente, o no. Tengo amigos buena gente d cualquier signo. Y tengo amigos míos de POdemos a los que les digo: «Estáis equivocados, chavales». Yo les explico, ellos me explican a mí y nos tomamos una cerveza.

Pero la gente puede pensar que usted es de otra manera...

Absolutamente. Como muchos imbéciles que dicen que soy machista. ¡Joder, pues todo lo que hago es justo lo contrario! Estoy rodeado de mujeres en mi familia y el 85 por ciento de los empleados que tengo son mujeres. Las mujeres son mucho más responsables, duras y honradas que los hombres.

Este fin de semana, Bertín seguirá en Pamplona con la gira de su último disco, «Yo debí enamorarme de tu madre». «Descansaré cuando me muera», dice, al tiempo que suelta una carcajada para enfatizar: «Me aburro si no estoy activo». Si algún día empieza a bajar el ritmo, lo último que dejará será su carrera musical: «Cantando es donde mejor me siento».