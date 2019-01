Sálvame Atacan a Terelu Campos al conocerse el dineral que ha ganado vendiendo su enfermedad A muchos enfermos de cáncer y usuarios de las redes sociales no les gusta en absoluto que la colaboradora de televisión haga caja conel cáncer que padece

ABC

No son buenos tiempos para Terelu Campos. La colaboradora no deja de recibir que la acusan de comercializar con su cáncer. En los últimos meses ha protagonizado varias portadas de revistas y ha acudido a varios programa de televisión para hablar sobre su enfermedad. A esto se le suma que desde que le fuera diagnosticada la enfermedad, la hermana pequeña de Carmen Borrego se habría embolsado más de 200.000 euros hablando de su enfermedad, según desvela la web «Columna Cero», algo que no ha sentado nada bien.

Entre las voces discordantes se encontrarían algunos de sus propios compañeros que no entienden la actitud de la hija de María Teresa Campos. Laura Fa es una de ellas, quien aseguró la semana pasada que la televisiva ha dado «detalles escabrosos que no son necesarios». Y añadió: «Fue una comercialización y abusó del amarillismo. Hay límites que no se pueden pasar».

Está claro que Terelu Campos se encuentra en el ojo del huracán. A muchos enfermos de cáncer no les gusta en absoluto que la colaboradora de televisión haga caja con su enfermedad al sentarse en el plató de «Sábado deluxe» y conceder entrevistas con las revistas del corazón para contar los pormenores de cómo se sentía. Son muchos los usuarios de redes sociales que se han quejado de lo que el tratamiento que «Sálvame» está haciendo con esta enfermedad.

Cientos han sido los comenatrios publicados en la red social como queja de la frivolidad con la que tanto Terelu y su familia como Telecinco están tratando una enfermedad que se cobra miles de vidas al año.