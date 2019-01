Un nuevo varapalo para Terelu Campos La hija de María Teresa Campos regresaba este martes a su trabajo como colaboradora del programa «Sálvame» tras meses ausente después de ser operada de una doble mastectomía

ABC

Cuando parecía que iba a dejar atrás los duros meses que ha vivido, en los que ha tenido que ser intervenida de una doble mastectomía, Terelu Campos sufre un nuevo revés. Justo el mismo día en el que decide retomar su trabajo como colaboradora del programa «Sálvame» de Telecinco tras 104 días ausente, la hija de María Teresa Campos recibe una mala noticia.

El único hermano de su padre, Manolo, fallecía. Este había sido su bastón en estos meses tan duros que ha atravesado, por lo que su muerte ha sido un duro varapalo para la televisiva. Muy apenada confesaba en el plató de Mediaset que recibía todos los días una llamada suya. La televisiva se trasladará a Santander para dar su último adiós al hermano de su padre, que tanto la ha apoyado en los últimos meses.

No son buenos tiempos para Terelu Campos. A todo ello, se le suma las críticas recientes que ha recibido que la acusan de comercializar con su cáncer. En los últimos meses ha protagonizado varias portadas de revistas y ha acudido a varios programa de televisión para hablar sobre su enfermedad. Entre las voces discordantes se encontrarían algunos de sus propios compañeros que no entienden la actitud de la hermana de Carmen Borrego.

Laura Fa es una de ellas. Ha asegurado que la televisiva ha dado «detalles escabrosos que no son necesarios». Y añadía: «Fue una comercialización y abusó del amarillismo. Hay límites que no se pueden pasar». Pese a todo ha aclarado que ella en ningún momento cuestiona el dolor de Terelu Campos ni su sufrimiento. Por su parte, la hija de María Teresa Campos no cree que haya sido morbosa. «Hay muchas cosas que no conté el pasado sábado (en 'Sábado deluxe'). Dije lo necesario para que se me entendiera. Además, ¿es que todo el mundo puede lucrarse con mi enfermedad, sacándome fotos en el hospital, y yo no puedo hablar de ella? Lo que no voy a hacer es volver aquí diciendo que no ha pasado nada», se defendía.