La ardiente fotografía con la que Ares Teixidó ha presentado a su nuevo amor La presentadora ha vuelto a encontrar la estabilidad emocional tras su polémico romance con David Bustamante

Ares Teixidó nunca olvidará este 2018. Tras su polémico romance con David Bustamante, la presentadora parece haber encontrado el amor y la estabilidad que le ayude a superar la tormenta de estos meses.

Tras protagonizar una sonada portada en la que contaba con detalle el tormento que atravesó durante su idilio con el cantante, ahora Teixidó presenta a su nueva pareja en Instagram. Y lo hace con un posado subido de tono en el que aparece semidesnuda y abrazada al joven, al que no se le ve la cara, con el mensaje «he vuelto con Jet Lag, pero después de una semana, por fin juntos. Te quiero».

Según publican diversos medios, el joven en cuestión se llama Albert Estragués, es de Castelldefels y trabaja en el mundo de la hostelería. En algunas imágenes previas en el Instagram de la joven ya se les podía ver juntos, aunque en grupo.

«Antes de que se publicara la noticia, mi relación con David Bustamante era genial, algo bonito. Después de conocer lo nuestro lo recuerdo muy mal. Me superó el trato que se me dio en televisión, la forma en la que se me juzgó», contó Teixidó en la citada entrevista. Tras publicarse su relación, todo se complicó, dejando a la joven catalana muy tocada anímicamente.