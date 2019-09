Aplausos a Cristiano Ronaldo por abrir su corazón en una emotiva entrevista El astro portugués habló sin tapujos sobre la difícil relación que tuvo con su difunto padre, José Dinis Aveiro, y sobre la acusación de violación

Cristiano Ronaldo ha sido muy aplaudido por la sincera entrevista que concedió hace unos días a Piers Morgan, en la que incluso no pudo evitar emocionarse cuando le mostraron un vídeo en el que aparecía su difunto padre, José Dinis Aveiro, expresando el orgullo que sentía por los logros del futbolista.

El progenitor de la estrella de Juventus padecía alcoholismo, una adicción que le llevó a morir por una insuficiencia hepática a los 52 años, por lo que no pudo disfrutar plenamente del éxito personal y profesional de Ronaldo, quien por aquel entonces tenía 20 años. Aunque un amigo de la infancia de Dinis Aveiro dijo que él tenía el presentimiento de que su hijo llegaría lejos, pues solía jactarse de que Cristiano sería el mejor jugador del mundo algún día.

Tras visualizar las imágenes de su padre que le pusieron durante la entrevista, el futbolista -al que han alabado por ser honesto, abierto y sensato durante la misma- expuso lo siguiente: «Nunca vi el vídeo. Nunca vi ese vídeo. Increíble».

Además, Cristiano se mostró sorprendido, pues como él mismo aseguró no esperaba emocionarse tanto: «Creí que la entrevista sería divertida, no esperaba llorar, pero nunca había visto estas imágenes… Las quiero para mostrárselas a mi familia. El deportista se abrió en canal y expuso la relación que mantenía con su padre: «Realmente no conocí a mi padre al cien por cien. Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, nunca tuve una conversación normal. Fue difícil».

Acusación de violación

Además, el jugador de fútbol también se pronunció sobre la acusación de violación a la que ha tenido que enfrentarse, después de que la modelo estadounidense Kathryn Mayorga afirmara que la estrella del fútbol la violó en una habitación de hotel de Las Vegas en 2009. Un aspecto que Ronaldo niega rotundamente: «Te hace sentir mal. Un día estaba con mi pareja, Georgina Rodríguez, en el salón viendo la televisión cuando empezaron a decir esas cosas de mí. Escuchamos a mis hijos bajar las escaleras y cambiamos de canal porque me daba vergüenza, me siento avergonzado».

En la entrevista, Ronaldo también reveló que planea casarse con su novia Georgina Rodríguez algún día. Hablando de su novia, Ronaldo dijo lo siguiente: «Ella me ayudó mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Nos casaremos algún día, seguro. Es el sueño de mi madre también».«Es genial. Georgina es mi amiga. Tenemos conversaciones, le abro mi corazón y ella me abre el suyo».