El «annus horribilis» de María Teresa Campos

Seguro que el clan Campos está deseando que este año llegue a su fin. Si no tuviesen suficiente con los problemas de salud de Terelu Campos, que tuvo que ser intervenida el pasado mes de octubre a una doble mastectomía en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras la reaparición del cáncer y no termina de recuperarse, las adversidades se suceden unas tras otras.

Hace unos días era la exasistenta de María Teresa Campos, María Silva, la que traicionaba a la matriarca después de ser despedida mientras que se encontraba de vacaciones en Perú. Esta aseguraba que la presentadora de televisión habría aprovechado los días libres para rescindir su contrato con un rotundo mensaje: «Por mí, puedes quedarte en Perú». Al parecer, la madre de Carmen Borrego estaba enfadada con su exempleada por cogerse más vacaciones de las que le correspondían, lo que ha terminado por desdecadenar una guerra mediática y judicial que María Teresa Campos no se esperaba. La matriarca se ha sentido traicionada por la que fue su empleada más fiel.

Por si fuera poco, Carmen Borrego remataba la faena, concediendo la pasada semana una entrevista a Mila Ximénez que ha desconcertado por completo a la presentadora de televisión. En ella, la menor de las Campos hablaba sin tapujos del mal año que estaba pasando su madre, agobiada por todos los problemas. La enfermedad de Terelu, su relación con Bigote Arrocet cuestionada, la costosa venta de la casa de la presentadora y el mal momento profesional de su madre, además de las humillaciones que, según su hija, dice haber sufrido María Teresa este año.

«Se le ha faltado al respeto. Muchas veces. Demasiadas. A lo mejor no se ha hecho ni con mala intención. Creo que ha habido rachas en 'Sálvame' en las que yo he visto una humillación hacia mi madre que no veo hacia otras personas», decía Carmen Borrego en la desgarradora entrevista. Una entrevista que no ha sentado nada bien a la matriarca del clan Campos que no ha dudado en cargar contra Mila Ximénez.

Todos estos problemas han llevado a María Teresa Campos a tocar fondo. Según ha informado su entorno más cercano a la publicación «Look», «Teresa está harta». Las adversidades a las que ha tenido que hacer frente en los últimos meses le están pasando factura a la presentadora de televisión, que parece que lleva meses en una especie de nubarrón negro. Lo bueno es que la madre de Carmen Borrego y Terelu Campos es muy fuerte y siempre consigue superar todas las adversidades, como así cuentan sus allegados: «Se le junta todo y es normal que se preocupe, pero ella está bien. Seguro que se repondrá, ella es como el ave Fénix».

Lo cierto es que el pasado año, en cuestiones de salud, no fue mucho mejor. La presentadora tuve que hacer frente a una isquemia cerebral y una operación de vesícula que la tuvieron durante varios meses en reposo absoluto.