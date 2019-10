Angelina Jolie: «Me he sentido pequeña e insegura» La actriz ha reconocido que le ha costado mucho salir adelante tras divorciarse de Brad Pitt

ABC Actualizado: 03/10/2019 14:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras que su exmarido Brad Pitt podría haber olvidado a Angelina Jolie con una diseñadora de joyas Sat Hari con la que se le ha visto saliendo en varias ocasiones, la guapa actriz aún no se ha repuesto de su fracaso matrimonial. Así lo ha contado en uno de los últimos actos promocionales de su nueva película: la segunda entrega de «Maléfica: maestra del mal», a la que acudió acompañada por todos sus hijos, menos por Maddox, que se encuentra estudiando en la universidad, en Corea.

Reconoce que le ha costado mucho salir adelante. «Hay momentos de mi vida que me he escondido, en los que me he sentido pequeña e insegura y no libre de dolor. También me he sentido acorralada. Me cuesta mucho encontrarme de nuevo, probablemente más ahora que en los últimos cuatro años», dice Jolie en la entrevista que concedió a «E! New».

También ha asegurado que está haciendo muchos esfuerzos por no sentirse «pequeña» y que en parte, el papel de Maléfica le ha ayudado. Para ella el amor es muy importante y a la vez una fuente de locura: «El amor verdadero te empuja a sacar lo mejor de ti mismo. Se convierte en lo que más valoras, te hace ser leal y querer luchar por ello. Así que creo que el amor verdadero hace eso, volverte loco, y creo que Maléfica es toda una sorpresa que no se hubiese dado cuenta antes de que ella ya tenía ese amor».