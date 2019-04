Alice Campello, mujer de Álvaro Morata: «Hemos sufrido mucho» La italiana ha acudido a un evento publicitario donde se ha sincerado sobre su reciente maternidad, su matrimonio con el delantero del Atlético de Madrid y la nueva vida en la capital

Carmen Gómez Morales Madrid Actualizado: 11/04/2019 01:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Alice Campello viste a sus hijos con la equipación del Atleti

En una sala abarrotada de fotógrafos y periodistas es imposible no fijar la vista en ella, la clara protagonista. Una Alice Campello (23) sonriente y elegante, con cierto halo de timidez pero, sin duda, segura de sí misma, acudió al evento organizado por «UNOde50» con motivo de la presentación de su nueva colección para el día de la madre.

Y es que la mujer de Álvaro Morata (26)no puede evitar presumir de su reciente maternidad por partida doble. Sus mellizos, Alessandro y Leonardo han llenado de amor su hogar y se han convertido en el centro de sus vidas. Sin embargo, y a pesar de que les encantaría «tener, por lo menos, cinco hijos», el comienzo de su aventura como padres fue bastante duro: «Todavía nos emocionamos al pensarlo -reconoce echando la vista atrás-. Adelgacé muchísimo, estaba muy nerviosa... estaba sola en Londres. Tenía a mi marido pero no a mi familia, amigos... él veía lo mal que yo lo estaba pasando y sufría también».

En una conversación distendida y cercana, Campello, ha contado a ABC, con un dominio casi perfecto del español, algunos detalles sobre su marido y la relación en pareja, las maravillas de vivir en Madrid y el gran impacto que están teniendo las redes sociales en su vida como «influencer».

¿Cómo afrontas la vuelta al trabajo tras la maternidad?

Es bastante complicado. A veces no puedo estar al 100% concentrada porque quiero estar presente con los niños todo el tiempo. Cada segundo que no estoy con ellos me parece tiempo perdido en mi vida. Intento hacer los trabajos que me quitan menos tiempo y me centro solo proyectos que me gustan mucho y en los que creo de verdad.

¿Ha cambiado vuestra relación de pareja desde que habéis sido padres?

Todo el mundo me decía al principio que iba a ser diferente, pero no. Para mí Álvaro es lo más importante de mi vida, junto a mis hijos, claro. Somos muy jóvenes y nunca me perdonaría que cambiara la relación que tengo con él, que es tan bonita, por haber sido padres. Intentamos de vez en cuando hacer planes los dos solos porque creo que es muy importante tener un tiempo para nosotros.

¿Qué es lo que más te gusta de Álvaro?

Se entrega al 100%, hace de todo por mí. Si estoy triste hace lo que sea para que esté feliz, cada día hace algo para demostrarme lo enamorado que está. Caada día me hace ver que yo soy lo primero. Además, desde el primer día es el mejor padre del mundo. Quiere estar siempre presente y, para mi, es el mejor.

GTRES

¿Qué tal te estás adaptando a España?

Me encanta todo. No hay nada que no me guste: la gente, son todos súper simpáticos, me encanta el clima, la comida... todo.

Estás a punto de alcanzar los dos millones de seguidores en Instagram. ¿Cómo lo llevas?

Pues no fue hasta el otro día cuando vi realmente de la relación tan cercana que tengo con mis seguidores. Es verdad que me paran mucho por la calle y mi marido siempre me lo dice: "No te das cuenta de que son muchísimas personas". La semana pasada fui a un evento, vinieron a conocerme un montón chicas y me emocioné sobremanera. Por la noche no podía ni dormir de la emoción y, sobre todo, por el cariño que me tienen. ¡Es que ya me conocen! Es increíble.

¿Y los comentarios negativos?

La verdad es que paso de las críticas. Creo que es imposible gustar a todo el mundo y, al final, lo que a mi me importa es gustar a las personas que yo quiero y que me conocen de verdad. Yo no puedo saber lo que siente una persona y por qué llega a decirme determinadas cosas... Puede ser que haya gente que esté sufriendo mucho y decida desahogarse conmigo. Pero lo llevo muy bien y me da bastante igual.