Alejandra Rubio se sincera sobre la situación sentimental de Terelu

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, es ya una «influencer» de pies a cabeza. Y es que parece que la retirada de María Teresa Campos de los platós de televisión ha coincidido con el protagonismo, cada vez mayor, de su nieta. A través del canal de «Mtmad», esta ha confesado numerosos detalles sobre su vida privada, las relaciones con sus amigos, e incluso los planes de boda que hicieron a su madre huir horrorizada del plató de «Sálvame».

Ahora, en su última aparición en público, se ha pronunciado sobre lo que piensa de la situación sentimental de su madre. La propia Terelu ya habló recientemente sobre cómo se encontraba, en un encuentro con la psicóloga Cristina Soria, en el que tocó fondo: «Pienso que mi vida amorosa se ha acabado», reconoció al tiempo que achacaba este miedo al duro proceso que atravesó por su enfermedad. Sin embargo, los sentimientos han comenzado a aflorar en pleno directo y Terelu no ha podido callárselo más: «¿Quién me va a querer a mí así?».

Estas declaraciones, que dejaron casi sin habla a sus compañeros de «Sálvame», pues no esperaban verla así, han dado de qué hablar a su hija. Los periodistas le han preguntado qué pensaría si su progenitora saliera con algún hombre. «No sé, me gustaría y no. Si es el hombre adecuado, claro que sí, si es un tío para pasar el rato y tal, prefiero que esté mejor así, que está feliz con sus amigos, sus cenas y todo», ha respondido, según recoge Europa Press.

Sin embargo, ella misma admite que no ve a su madre por la labor de volver a «enamorarse», pues la propia Terelu explicó que ha ganado numerosas inseguridades en los últimos meses, que le impedirían dar el gran paso.