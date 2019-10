Sálvame La advertencia de Kiko Rivera a su hermana, Chabelita El DJ lleva sin hablarse con su hermana desde su salida de «Gran Hermano Dúo»

Parecía que el clan Pantoja estaba completamente roto y nadie creía en una pronta reconciliación.

La familia tiene varios frentes abiertos: Por una parte, Chabelita y su cuñada Irene Rosales están en guerra después de que la joven insinuase frente a las cámaras de Telecinco que no tenía ningún problema de adicción o con la justicia, algo que la mujer de Kiko Rivera respondió asegurando que era una «sinvergüenza».

Por otro lado, el DJ lleva sin hablarse con su hermana desde su salida de «Gran Hermano Dúo» al descubrir que había advertido a su cuñada de que ella era «la debilidad» de Kiko. Un distanciamiento que se ha agrandado después de que la joven advirtiese a Irene Rosales que se preocupase de «cuidar su matrimonio», unas declaraciones que sacaron a la luz una supuesta infidelidad del cantante con Sofía Suescun.

Con respecto a la matriarca, la relación de Isabel Pantoja con su hijo es maravillosa, sin embargo no tanto con su hija, quien se ofendió porque no acudió a la presentación de su nuevo single porque no acepta a Asraf como novio de su hija.

Una serie de discusiones que separaron a la familia aún más, hasta ayer cuando el DJ intentó acercar posturas con su hermana pequeña. La noche de ayer comenzó con el hijo de la tonadillera recogiendo a Omar Montes y sus amigos en la estación del AVE de Sevilla. Desde allí ya hacían un llamamiento para todo el mundo acudiese a a discoteca Hoyo Sevilla, donde la ex pareja de Chabelita debutó como estrella en una de las primeras fiestas del nuevo negocio, demostrando una vez más la buena relación que mantiene con Kiko Rivera.

Durante el evento, el hermano de Francisco y Cayetano Rivera aprovechó para dejar claro que su matrimonio está estupendamente y sobre su hermana opinó: «Que tenga buenas maneras y vuelva con Omar». Unas declaraciones que no se sabe si habrá sentado bien Chabelita o le habrá ofendido todavía más porque su familia no acepta la relación que mantiene con el modelo.