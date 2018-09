Así es el tratamiento facial que ha enganchado a los famosos Cada 16 segundos se realiza un «HydraFacial» en el mundo. Beyoncé o Paris Hilton son algunas de sus prescriptoras

Teresa de la Cierva

MADRID Actualizado: 17/09/2018 02:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Hoy me he hecho el tratamiento más increíble en la consulta del doctor Paul Nassif. Mi piel está deslumbrante. Lo he adorado. Y adoro a Paul y Adrienne Maloof», publicó Paris Hilton en su cuenta de Twitter cuando probó por primera vez «HydraFacial». Y no es la única que ha alabado en sus redes las bondades de este facial, que se realiza cada 16 segundos en el mundo. Beyoncé, Eva Mendes, Kristen Stewart, Matthew McConaughey y Ethan Hawks son algunas de las celebridades que se realizan este tratamiento no invasivo, número 1 en EE.UU.

En España desembarcó muy tímidamente en el año 2015 en salones de belleza, pero no ha sido hasta ahora cuando ha tomado fuerza, de la mano de algunos de los mejores especialistas en medicina estética y dermatología. El doctor Sergio Fernández (Le MED), el doctor Javier Anido (Clínica Gaztambide), el doctor Ricardo Ruiz (Clínica Dermatológica Internacional), el doctor Paulo Naranjo (Elite Laser) o el doctor Plaza (Instituto Maribel Yébenes) en Madrid; la doctora Elena Arias (Graal Clinic, en Marbella) o el Yser Healthy Beauty Institute, de Valencia, son algunos de los especialistas que apuestan por este sistema para dejar la piel limpia, exfoliada e hidratada sin agujas, ni láseres. Simplemente con un sistema de succión de impurezas e infusión de activos muy agradable que permite incorporarse inmediatamente a la actividad diaria.

Piel libre de poros

¿Cómo trabaja? Por un lado, el equipo succiona todas las micropartículas y la suciedad que tenemos en el estrato córneo (todo lo que hace que nuestra piel se vea opaca), y por otro, «dispara» diferentes alfa hidroxiácidos (ácido glicólico, salicílico...), en distintas concentraciones según el tipo de cutis, para dejar la tez libre de células muertas y los poros cerrados. A continuación, se infusiona una solución antioxidante en combinación con ácido hialurónico y si se tiene el poro abierto, acné o manchas, se aplica un concentrado específico para ese problema, y con el sistema de infusión de la máquina, ambos penetran profundamente en la piel.

Para terminar, se coloca durante unos minutos la luz led en función de la patología (rojo, antiedad; azul, acné), y se realiza un masaje con el producto de cosmética que se considere necesario. ¿Resultados? Un estudio histológico publicado en el «Journal of Cosmetic Dermatology» asegura que se consigue un engrosamiento en la epidermis del 85%, un aumento de la densidad de los fibrobalastos en un 102%, y un 52% más de antioxidantes.

¿El paciente ideal? Quien quiera cuidar su piel de una forma regular y profunda, sin recurrir a las infiltraciones. El doctor Sergio Fernández, pionero en trabajar el aparato en Madrid, explica que «el ácido hialurónico inyectado, colocado estratégicamente y en su justa medida, puede realizar una buena reestructuración de los compartimentos internos del rostro, pero como aporta peso al tejido dérmico, puede también hacer que el rostro pierda sus formas y comience su declive hacia la redondez extrema o “cara de luna llena”». Si a eso no se le une una mejora en el aspecto de la piel, es muy probable que el paciente quede parcialmente satisfecho.

«La principal ventaja de ‘‘HydraFacial’’ es que el médico puede seleccionar el tipo de concentración de alfa hidroxiácidos y hialurónico más adecuada para la piel de cada paciente. Además, el tratamiento es indoloro, no dura más de 45 minutos y los resultados se ven al terminar la sesión», indica Fernández. ¿El precio? 150 euros aproximadamente (180, si se requiere el Booster concentrado).