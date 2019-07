Los peinados que triunfarán este verano La maxi coleta que Olivia Palermo lució en el desfile de Alta Costura de Dior, el rubio «champagne» de María Pombo y el «glass hair» de Jennifer López serán los looks más imitados esta temporada

Las protagonistas del papel couché ya han dado el pistoletazo de salida al verano con sus looks de temporada y los peinados que reinarán las playas y fiestas de medio mundo. Olivia Palermo, Jennifer López y María Pombo ya han aparecido con sus propuestas.

La coleta XXL de Olivia Palermo

Si la naturaleza no nos ha bendecido con la melena de Rapunzel, podemos hacerlo crecer con la línea Pro Regenerativa de Redenhair (champú, acelerador del crecimiento capilar, y serum). Pero mientras esperamos ese crecimiento, el plan B es recurrir a las extensiones, como ha hecho Olivia Palermo en el desfile de Alta Costura de DIOR. Si se quieren llevar de forma duradera, pueden ir pegadas con keratina, adheridas con grapas o cosidas en el nacimiento del propio pelo. Para momentos puntuales, lo ideal son las extensiones de clip de «quita y pon». ¿Quieren hacerse la maxi coleta de Palermo? La peluquera Diana Daureo nos explica cómo elaborarla: «Para tener esa coleta basta con tres o cuatro tiras de extensiones. Para colocarlas, se divide el pelo en dos, con raya central, de oreja a oreja pasando por la coronilla; se sujeta la parte superior del pelo con una pinza; se hace una mini coleta baja con la parte de atrás dejando uno o dos centímetros de pelo tanto detrás de las orejas como en la nuca; y ahí entran en juego las tiras de extensiones, que se colocan rodeando la coleta baja. Una vez puestas, se suelta el pelo superior y se coge una coleta con raya central, lateral o sin raya, uniendo la parte superior con la coleta de extensión y los centímetros de pelo que dejamos sueltos detrás; se cepilla y aplica spray de fijación antes de coger la goma; y si se quiere el toque estiloso de Palermo, añadir un pañuelo extra largo también».

Olivia Palermo

El «champagne blond» de María Pombo

Rafael Freitas, director del salón de belleza URB16 en Barcelona, asegura que este verano, uno de los rubios que triunfan es el color champagne, inspirado en los tonos naturales del cabello nórdico, y que podemos ver en María Pombo, Chiarra Ferragni o Jennifer Aniston. Una vez obtenida esa tonalidad en el salón, el mejor aliado será un poco de sol («nos dará unos reflejos naturales muy favorecedores, aunque sin abusar pues no hay que olvidar que los rayos deshidratan el pelo en extremo», advierte Freitas), y el mayor enemigo, el cloro («aclarar muy bien con agua dulce tras el baño en la piscina para que no se vuelva verdoso», aconseja). Este especialista recomienda el tratamiento Wellaplex N3 antes de tomar el sol para fortalecerlo, y la línea Fusión de Wella para que no se altere el color conseguido.

María Pombo, en su enlace

El brillo espejo de Jennifer López

Pulido, recto y sobre todo muy brillante. Así es el «Glass hair» («pelo de cristal») que vemos desde hace meses en Irina Shayk, Emilia Clark, Sophie Turner o Bella Hadid, en sus cortes bob. Pero lograr ese reflejo de espejo está al alcance de todas las melenas, incluso las más largas. La clave está en saber cómo sacarles brillo. Como explican los especialistas del salón «In-Vis» (Madrid), «el pelo brilla cuando capta la luz y depende de factores como la porosidad, el color, la densidad o la textura del mismo». No depende tanto del corte como de la densidad. «La melena puede volverse opaca si hay menos cabello para que la luz rebote, por eso al pelo más fino le cuesta más brillar que a uno poblado», añade Vanessa Ojeda, directora de YöY Cosmetics. El color del pelo también puede afectar a la cantidad de brillo que desprenda nuestra melena. «Los colores más oscuros reflejarán la luz mientras que los tonos más claros como los rubios, la absorberán», explica Ojeda. Y el tipo de cabello también influye en el brillo. «El liso se ve más brillante que el rizado porque sus cutículas planas reflectan más la luz». ¿Cómo lograr el brillo espejo en cualquier cabeza? Utilizando aceites capilares antes del lavado, que lo suavicen; lavando la melena con agua templada y aclararla con fría; no frotando el pelo cuando está mojado con la toalla (ejerce presión sobre las cutículas, causando fricción y facilitando el encrespamiento); desenredando con un peine de cerdas anchas para evitar roturas (Tangle Teezer Fine & Fragile o Thick & Curly, son de lo mejor que hay en el mercado); y humedeciendo el pelo en agua dulce antes de bañarse en el mar, para que este absorba menos sal. Otro factor que impide que nuestro pelo resplandezca es el abuso (o mal uso) de la cosmética. La acumulación de protectores solares o productos de peinado sin aclarar pueden quitarnos el brillo natural, ya que impiden que la luz se refleje como debería. El remedio es utilizar un champú de limpieza profunda (se llaman así y lo tienen Klorane, L’Oréal, Pantene…), una vez por semana, para que elimine los residuos. ¿Más? El propio aceite natural del cabello es la mejor fórmula hidratante para un pelo con brillo. Para beneficiarnos de él, hay que cepillar el pelo de la raíz a las puntas, y de ese modo se afloja la grasa del cuero cabelludo y baja hacia donde el cabello tiende a estar más seco. Como tratamiento de brillo extra, en «In-Viso» recomiendan el «Luxury 5 estrellas de Philip Martin's», un tratamiento orgánico que podemos aplicarnos una vez al mes.