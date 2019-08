Las seis noticias imprescindibles de hoy, jueves 29 de agosto

ABC Actualizado: 29/08/2019 20:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Magrudis trabajaba sin la documentación en regla, según el Ayuntamiento.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento van a ampliar la denuncia contra Magrudis por trabajar con una licencia de actividad nula. Según ha podido saber ABC de fuentes municipales, la empresas sevillana, foco del mayor brote de listeriosis de España, que ha causado 200 afectados y tres muertos, no tendría en orden la documentación para realizar su actividad. Así, según ha podido saber este periódico, la empresa no tenía los permisos para desarrollar su actividad.

2. Calvo defiende que el Open Arms nunca pidió «venir a puerto español» y que el Gobierno actuó «rápido».

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, hoy en el Congreso - EFE

El Open Arms no pididó «en ningún momento venir a puerto español» y el gobierno de Pedro Sánchez respondió a la crisis producida por el bloqueo en aguas italianas del buque humanitario con bandera de nuestro país y 150 personas a bordo «de manera rápida». Carmen Calvo, ha defendido esta tarde en el Congreso en el marco de un pleno extraordinario forzado por los grupos parlamentarios de la oposición, que en realidad pidieron escuchar las explicaciones de Sánchez, aunque lo impidió su socio prioritario en la Cámara, Unidas Podemos.

3. Primeras dimisiones entre los conservadores británicos a causa del cierre del Parlamento por Johnson.

Ruth Davidson renuncia a su puesto como líder del Partico Conservador en Escoci - Reuters

Las primeras dimisiones en el Gobierno británico y el Partido Conservador no se han hecho esperar tras la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender hasta octubre el Parlamento. Entre las renuncias se incluye la de la líder «tory» en Escocia, Ruth Davidson, una figura relevante dentro de la organización que ya se venía oponiendo a los planes del nuevo líder.

«Aunque no he ocultado el conflicto que he sentido por el Brexit, he intentado marcar un curso para nuestro partido que reconozca y respete el resultado del referéndum, buscando al mismo tiempo maximizar oportunidades y mitigar riesgos para los sectores y negocios clave en Escocia», ha señalado en su carta de dimisión, que ha publicado Ruth Davidson en su Twitter.

4. Las huelgas que te pueden amargar el final del verano.

ABC

Este fin de semana, tras el fracaso de las negociaciones entre los sindicatos y las aerolíneas, las huelgas convocadas por los pilotos y tripulantes de cabina de Ryanair y el personal de tierra de Iberia en El Prat anticipan una vuelta a casa más engorrosa que de costumbre. Movilizaciones que, sumadas a otros paros del sector aéreo y de Renfe, afectarán a un buen puñado de vuelos y trenes en las dos próximas semanas.

Los conflictos laborales se extenderán también a los aeropuertos de Madrid, Bilbao, Málaga y Mallorca. Y el sector turístico mantiene el aliento ante los diez días de protesta convocados por los tripulantes de cabina de Ryanair, en la que será la mayor huelga de la «low cost» en nuestro país hasta la fecha y a la que podrían sumarse también sus pilotos.

5. Así quedan los grupos de la Champions League 2019-2020.

Grupo A: el del Real Madrid y el Paris Saint-Germain, dos gallos en el mismo corral. Neymar, una vez más, se desliza solo hasta la punta de la lengua. ¿Jugará el partido con la camiseta de los galos, con la blanca o volverá, finalmente, al calor del hogar azulgrana?

Grupo F: El Barcelona tendrá una papeleta importante ante el Borussia Dortmund y el Inter de Milan.

Grupo D: volverá Cristiano Ronaldo al Wanda Metropolitano después de reventar la eliminatoria del año pasado

Grupo H: Chelsea y Ajax. Teniendo en cuenta que partía en el bombo 3, no le ha ido del todo mal la cosa al Valencia.

Grupo B: el Bayern y el Tottenham

6. El exnúmero dos de las FARC, «Iván Márquez», anuncia que retoma las armas.

«Ivan Márquez» fuma un puro Cohiba durante el proceso negociador llevado a cabo en La Habana/ Vídeo: Comunicado de «Márquez» anunciando su vuelta a las armas - Reuters

El que fuera número dos de la guerrilla colombiana de las FARC, alias «Iván Márquez», cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció hoy en un vídeo junto con otros exlíderes de ese grupo para anunciar «una nueva etapa de lucha» armada.

«Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión», afirma Márquez en el vídeo divulgado en internet, en el que aparece al lado de una veintena de hombres armados con fusiles.