Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 14 de noviembre

ABC

Actualizado: 14/11/2018 08:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Los fabricantes vaticinan la pérdida de miles de empleos si prospera el veto del Gobierno a los coches de combustión. La intención del Ejecutivo de vetar los coches híbridos y de combustión en 2040 ha caído como un jarro de agua fría en la industria. Fabricantes y comercializadores de vehículos alertan del severo impacto económico de un anuncio que abocará a las factorías «a una reconversión industrial completa y acelerada», según la patronal de los fabricantes de vehículos, Anfac. La fabricación de vehículos da empleo de forma directa a 100.000 personas en España en 17 factorías, y a 200.000 más de forma indirecta. En total, el 9% de la población activa. Unas cifras asentadas sobre el montaje de modelos de combustión. De un catálogo de más de cuatro decenas de modelos, los únicos eléctricos son versiones de las furgonetas Mercedes Vito (Vitoria), Nissan e-NV (Barcelona), Peugeot Partner y Citroën Berlingo (Vigo). «Puede tener un impacto laboral negativo», reconoció el vicepresidente de la organización, Anfac, Mario Armero, en una entrevista en TVE tras conocerse la intención del Ejecutivo. La asociación difundió posteriormente un duro comunicado contra la intención del Gobierno, que calificó de «excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos».

2. Sánchez prometió renunciar a la designación del CGPJ y promover una «auténtica revolución». Una vez más, Pedro Sánchez vuelve a quedar retratado en el espejo de sus contradicciones. El acuerdo alcanzado con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial no solo deja en nada la escenificación de ruptura que el Gobierno quiso evidenciar hace unas semanas con el partido que lidera la oposición, sino que vuelve a dejar comprometida la palabra del presidente del Gobierno en relación con los compromisos enunciados antes de llegar al poder. La primera vez que Sánchez se pronunció a favor de cambiar el modo de elección del órgano de gobierno del poder judicial fue en diciembre de 2014, apenas unos meses después de haber sido elegido secretario general. Durante una entrevista en La Sexta se mostraba dispuesto a «renunciar» a las capacidades que el sistema otorgaba a los dos principales partidos, algo que él consideraba había hecho «peor» al PSOE. Así lo expresaba: «Algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de Gobierno de los jueces. Yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al PSOE». No se trató de ninguna respuesta obligada por el contexto, sino que Sánchez hizo bandera de este mensaje.

3. El PSOE valora «modificar» su enmienda sobre el euskera. El parlamento de La Rioja está listo para continuar el procedimiento de reforma de su Estatuto de Autonomía, que tras las informaciones publicadas por ABC ha colocado el tratamiento el euskera como elemento central del proceso de reforma. La Comisión Institucional de Desarrollo Estatutario aprobó ayer la preceptiva creación de una ponencia para debatir las enmiendas que se incorporen a la misma. Será en cuatro sesiones -desde hoy hasta el próximo lunes- cuando se mantendrá este debate y se alumbrará el texto definitivo, incluyendo las enmiendas que se aprueben. Es en este procedimiento en el que se debatirán las polémicas propuestas del partido socialista y que hacen referencia al euskera en La Rioja, destacándolo en igualdad respecto al castellano. Así rezaba una de las enmiendas del PSOE: «La Rioja considera la lengua española y el euskera como un elemento esencial de su acervo histórico y cultural». Pese a la claridad de la redacción, que destaca en el apartado de competencias sobre investigación científica- la necesidad de prestar «especial atención a la lengua castellana y al euskera por ser originarias de La Rioja y constituir parte esencial de su acervo cultural», la primera reacción del PSOE, en un ejercicio de «trumpismo» político, fue catalogar de «fake news» la información.

4. Los afines de Carmena no aceptan el «chantaje» de Podemos y serán expulsados del partido. Rita Maestre y los otros cinco concejales de confianza de Manuela Carmena serán expulsados de Podemos antes de que finalice el año. El partido que dirige Pablo Iglesias tomó represalias el lunes por la noche ante el desplante de los ediles del Ayuntamiento de la capital e informó de que los dejaba fuera de las siglas cautelarmente. La única condición para librarse de este desahucio político era que no concurrieran en la plataforma que prepara la regidora, anularlos de cara a las elecciones y dejar el hueco a los candidatos que salgan de las primarias de la formación morada. Los seis no aceptan el «chantaje»; quieren continuar con su proyecto de gobierno y estar entre los puestos más altos, como desea también la propia alcaldesa. Los frágiles cimientos de Podemos se tambalean con la crisis que le han abierto sus barones, sus reinas en el tablero de poder. Teresa Rodríguez fue la primera que retó a la cúpula el pasado verano al no acatar las directrices de las elecciones internas en Andalucía. Alzó la voz contra el centralismo impuesto por Iglesias y les dejó en evidencia. Pese a la tensión, los dirigentes sacaron la bandera blanca porque es la única opción que tienen para tener influencia en la Junta de Andalucía. Ahora, el epicentro del terremoto sacude con fuerza a Madrid.

5. El deporte chino se instala en España. En su búsqueda por desbancar a Estados Unidos de lo más alto del medallero olímpico, China está explorando nuevas vías en los últimos años. A su aprendizaje mecánico, el gigante asiático ha unido en los últimos años una expansión internacional que busca que sus atletas más prometedores crezcan en los entornos más favorables y de la mano de los mejores entrenadores. Así han ido creando una serie de «centros de alto rendimiento» por medio mundo y ahora han centrado su mirada en España, más concretamente en el lago de Bañolas. La que fuera sede de remo de los Juegos Olímpicos de Barcelona continúa siendo un lugar idílico para los amantes del remo y por eso China ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de la localidad gerundense para que un centenar de deportistas de ese país se instalen allí para preparar los Juegos de Tokio 2020 y París 2024. «Bañolas es uno de los mejores sitios del mundo para hacer remo. No lo decimos nosotros, sino los expertos de todo el mundo. La federación china de deportes de agua tenía mucho interés en buscar un campo base en Europa donde sus mejores deportistas pudieran entrenar con tranquilidad y así nace esta alianza que ya ha cumplido alguna etapa, aunque prevé que el mayor desembarco de atletas se produzca a partir del próximo mes de febrero», explica a ABC Jordi Congost, concejal del área de deportes.

6. El bolero pierde a su rey, Lucho Gatica, el romanticismo hecho voz. Luis Enrique Gatica, Lucho Gatica, el chileno que revolucionó la forma de cantar el bolero falleció este martes a los 90 años en México, el país que le acogió y le hizo suyo durante el último medio siglo. «Buen viaje!. Te amo», fueron las palabras con las que uno de sus hijos, el actor Luis Gatica, comunicó su muerte. Meses después del fallecimiento de María Dolores Pradera, la canción melódica pierde a su gran referente, el «rey del bolero», como era conocido en España. Un hombre que arriesgó todo, grabando más de 800 canciones desde que en 1943 se diese a conocer en Radio Minería, en Santiago de Chile. Para las nuevas generaciones de españoles, Lucho Gatica -que también hizo cine- es parte de la banda sonora de las películas de Almodóvar; para los mayores fue una de las grandes voces de la posguerra, poniendo el romanticismo donde habitaba el pesimismo. Sus versiones de «Bésame mucho», «Contigo» o «El reloj» son historia de alguien que llevaba como máxima «esta vida es tan corta y no basta», como tarareaba en su legendaria «Espérame en el cielo».