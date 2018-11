El PSOE valora «modificar» su enmienda sobre el euskera El PP y el sindicato de funcionarios piden directamente que retiren esas enmiendas

El parlamento de La Rioja está listo para continuar el procedimiento de reforma de su Estatuto de Autonomía, que tras las informaciones publicadas por ABC ha colocado el tratamiento el euskera como elemento central del proceso de reforma.

La Comisión Institucional de Desarrollo Estatutario aprobó ayer la preceptiva creación de una ponencia para debatir las enmiendas que se incorporen a la misma. Será en cuatro sesiones -desde hoy hasta el próximo lunes- cuando se mantendrá este debate y se alumbrará el texto definitivo, incluyendo las enmiendas que se aprueben. Es en este procedimiento en el que se debatirán las polémicas propuestas del partido socialista y que hacen referencia al euskera en La Rioja, destacándolo en igualdad respecto al castellano. Así rezaba una de las enmiendas del PSOE: «La Rioja considera la lengua española y el euskera como un elemento esencial de su acervo histórico y cultural».

Pese a la claridad de la redacción, que destaca en el apartado de competencias sobre investigación científica- la necesidad de prestar «especial atención a la lengua castellana y al euskera por ser originarias de La Rioja y constituir parte esencial de su acervo cultural», la primera reacción del PSOE, en un ejercicio de «trumpismo» político, fue catalogar de «fake news» la información. El portavoz adjunto del partido en la región, Raúl Díaz, desmintió la misma de un particular modo con el que lo que hacía era, precisamente, confirmarla: «Como riojanos defendemos ese patrimonio cultural, esa convivencia lingüística y ese abrazo entre españoles». Díaz aseguró también que «con la referencia al euskera nunca hemos establecido que sea una cuestión lingüística o educativa, sino que forma parte de una cuestión cultural e histórica», que es exactamente lo que exponía la información.

Por su parte, el secretario general del PSOE en La Rioja, Francisco Ocón, calificó lo sucedido como un malentendido y se abrió a una corrección del texto propuesto: «Si hay algún tipo de malentendido estamos absolutamente abiertos a modificar la redacción de la enmienda». Sus palabras asegurando que «en La Rioja no se habla euskera, ni se va a hablar» convencieron ayer a la La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de La Rioja, que «da por buenas las explicaciones» del PSOE, pero animó a los socialistas a retractarse definitivamente: «Dichas propuestas deberían de ser retiradas de inmediato por este Grupo Parlamentario, por coherencia y para tranquilizar a la inmensa mayoría de la sociedad riojana que ha visto con mucha preocupación esta desafortunada propuesta lingüística».

El sindicato de funcionarios anticipó que «intensificará la interlocución, tanto a nivel autonómico como nacional -con reuniones en el Congreso y en el Senado- para detener un disparate que trastoca nuestro modelo autonómico, lingüístico y de convivencia que nos hemos dado los españoles durante décadas de democracia». El sindicato tachó de «absurdo» el planteamiento de «introducir el euskera en una región donde dicho idioma es absolutamente ajeno» y alertó de «las graves consecuencias que acarrearía para los habitantes y trabajadores de esta Comunidad Autónoma». Ante esos riesgos, CSIF avanzó que «permanecerá vigilante en todos los foros donde está presente, para que esta propuesta, u otras en el mismo sentido, no prosperen, y que nuestro modelo de convivencia no se vea alterado por interés espurios que, en el mejor de los casos, no buscan sino una notoriedad incoherente».

La información de este diario centra estos días la actualidad en La Rioja. La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, acusó al PSOE de crear una «controversia inexistente», y acusó a los socialistas de «jugar» con el estatuto y afrontarlo de «forma infantil». La también vicesecretaria nacional del PP pidió a los socialistas que retiren sus enmiendas: «No tiene sentido y el PSOE debe retirar esa referencia al euskera en los mismos términos que el castellan. Solo tenemos una lengua: el castellano».