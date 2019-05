Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 21 de mayo

1. Muere el ex piloto de Fórmula 1 Niki Lauda a los setenta años. El tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 Niki Lauda ha fallecido, según ha anunciado su familia. «Con gran dolor anunciamos que nuestro querido Niki ha fallecido apaciblemente el 20 de mayo de 2019, rodeado de su familia», comunicaron los allegados del piloto y empresario de 70 años. Niki Lauda destacó por sus éxitos en la Fórmula 1 en la década de los 70 y principios de los 80, en una época en la que el automovilismo profesional acarreaba riesgos mucho mayores que ahora. Meticuloso, exigente y ambicioso, Lauda se convirtió en una leyenda de este deporte junto a la escudería Ferrari, con la que ganó dos campeonatos del mundo, y McLaren, que completó su triple corona. En una época en la que los pilotos se jugaban la vida en cada carrera, cuando la lluvia se convertía en sinónimo de muerte o la Fórmula 1 no ofrecía la seguridad que sin duda los corredores merecen, y de la que actualmente sí disponen, uno de ellos destacaba por encima del resto, y sustituía estos riesgos por triunfos y gloria. Así era Niki Lauda.

2. EE.UU. expide una licencia de tres meses para los productos vetados de Huawei. El Departamento de Comercio de Estados Unidos expidió este martes una licencia de 90 días que levanta durante ese periodo el veto a Huawei y a sus empresas filiales para preparar una transición sin presencia del gigante tecnológico chino. El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, dijo en un comunicado que la licencia expedida por su departamento «otorga a los operadores tiempo para tomar medidas». También dan «espacio al departamento para determinar las medidas a largo plazo apropiadas para los estadounidenses y los proveedores de telecomunicaciones extranjeros que actualmente dependen del equipo Huawei para servicios fundamentales». El alto funcionario detalló que «a corto plazo» la licencia permitirá que las operaciones sigan para los usuarios de teléfonos móviles Huawei y para las redes rurales de banda ancha.

3. Los presos del «procés» se saltan la orden judicial y hacen declaraciones en el Congreso. Estaba previsto que los presos del «procés» recogieran ayer sus actas de parlamentarios en el Congreso de los Diputados y Senado con máxima discreción y la mayor brevedad posible. Todo por evitar la victimización y el espectáculo por parte de sus grupos parlamentarios. Pero no ocurrió así. La jornada inédita que se vivió en la Cámara Baja contrajo tintes de un humor absurdo que, en algún punto, recordó a un guion de José Luis Cuerda. «¿Cómo ha ido, Junqueras?», gritó un periodista en los pasillos del Congreso. «Molt bé», respondió el diputado catalán, tras recoger su acta, con el pulgar en alto como si esa misma mañana no hubiese amanecido –que no es poco– en una celda de la prisión de Soto del Real. «¡Hasta mañana!», se despidió, antes de cerrarse las puertas del ascensor. Los presos del «procés» Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya (JxCat), entraron al Congreso camuflados en un furgón policial y directos al garaje, minutos antes de las diez de la mañana. A la vez, el senador electo de ERC y también preso preventivo, Raül Romeva, hacía el mismo recorrido dirección a la Cámara Alta.

4. Raúl Morodo y su hijo utilizaron su bufete para blanquear fondos de PDVSA. La Udef de la Comisaría General de Policía Judicial registró ayer el bufete de abogados de Raúl Morodo y su hijo Alejo en la madrileña calle Fortuny al sospechar que ese despacho fue una herramienta para blanquear cerca de cuatro millones de euros procedentes de PDVSA, la petrolera estatal de ese país. El bufete del hijo del exembajador en Caracas entre 2004 y 2007 contrató con esa sociedad servicios ficticios de asesoría legal a unos precios astronómicos, en concreto por un monto global de cuatro millones y medio de euros, según la Fiscalía Anticorrupción. Para los investigadores, según las fuentes consultadas por ABC, es llamativo que el primero de esos contratos de asesoría se firmara apenas unos meses después de que Morodo dejara la embajada, aunque posteriomente se sucedieron varios más hasta el año 2013. En algunos de ellos se utilizó asimismo una sociedad instrumental panameña para hacer opacas las transacciones económicas.

5. El Tribunal de París ordena que se restablezcan los cuidados médicos a Vincent Lambert. Vuelco espectacular en el caso de Vincent Lambert: el Tribunal de París ha ordenado al Estado francés que sean restablecidos los cuidados médicos que le permitan permanecer indefinidamente en esta vegetativo hasta que se pronuncie un comité especializado de la ONU. Los médicos que cuidan a Lambert en el hospital de Reims, desde el 2008, habían iniciado el lunes día 20 la desconexión que prolongaba su estado. Domingo y lunes, los padres lanzaron llamamiento desesperados al Tribunal de Estrasburgo y al presidente de la República, Emmanuel Macron. En vano. El Tribunal de Estrasburgo rechazó la propuesta. El presidente Macron declaró que no podía hacer nada. Los padres de Lambert también presentaron un nuevo recurso ante el Tribunal de París. Según los abogados de los padres de paraplégico, en esta vegetativo, ese Tribunal habría emitido un comunicado oficial, en estos términos: «Ordenamos al Estado francés que tome todas las medidas necesarias para hacer respetar las medidas provisionales exigidas por el Comité internacional de los derechos de las personas discapacitadas de la ONU, el pasado día 3 de este mismo mes de mayo».

6. Expertos dudan de los planes de Trump: faltan 40 años para llegar a Marte. El 11 de diciembre de 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para ordenar a la NASA preparar una expedición con astronautas a la Luna, «seguida de misiones humanas a Marte y otros destinos». Hace dos meses, la administración acortó los plazos y puso 2024 como fecha para volver a la Luna y 2033 para llegar a Marte y, recientemente, anunció un aumento de presupuesto para preparar la lanzadera necesaria para ir hasta el satélite. Sin embargo, según varios expertos consultados por AFP, es muy improbable que se pueda cumplir con estos plazos salvo que Estados Unidos se embarque en una tarea tan titánica como la que estuvo detrás del programa Apolo, en la década de los sesenta, y que le costó al país unos 24.000 millones de dólares de la época (que hoy serían unos seis veces más). «Mucha gente quiere que vivamos un momento Apolo de nuevo, y que tengamos un presidente como Kennedy, que una a todo el país», ha dicho para AFP Robert Howard, jefe de un laboratorio que desarrolla hábitats espaciales en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Estados Unidos