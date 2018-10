Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 29 de octubre

ABC

1. El derechista Bolsonaro se impone en las elecciones de Brasil con contundencia. «Brasil por encima de todo. Dios por encima de todos». Ese es el lema de Jair Bolsonaro, el excapitán derechista que promete gobernar Brasil entre un revólver y una cruz contra la corrupción. El nuevo presidente electo de Brasil ha vencido la elección más disputada en tres décadas y gobernará hasta 2022, prometiendo liberar el uso de armas y la prohibición de la pluralidad de ideas en las escuelas, en las que ha propuesto implantar un modelo militar. Con el 94% de los votos escrutados, Bolsonaro lograba el 55% de los votos, frente al 44% de su oponente, el socialista del Partido de los Trabajadores (PT) y «heredero» natural del encarcelado Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad. En la primera vuelta, celebrada hace tres semanas, Bolsonaro consiguió el 46% de las papeletas, frente al 29% de Haddad.

2. Se estrella en Indonesia un avión de Air Lion con 188 personas a bordo. Un avión con casi 200 personas a bordo se ha estrellado este lunes por la mañana en Indonesia, durante la madrugada hora española. Según informa la agencia Efe, el vuelo de la compañía Lion se perdió del radar trece minutos después de despegar del aeropuerto de Yakarta rumbo a la isla de Bangka, al este de Sumatra. El aparato, un Boeing 737 de la compañía de bajo coste Lion Air, despegó a las 06:20 hora local (00:20, hora peninsular española) y tenía previsto aterrizar una hora después en la ciudad de Pangkal Pinang. Por motivos que aún se desconocen, se ha estrellado en el mar de Java. Entre pasajeros y tripulantes, a bordo viajaban 188 personas. Según recoge la BBC, entre ellos hay dos menores y un bebé. «Se ha confirmado el accidente», anunció Yusuf Latif, portavoz de los equipos de emergencia que han iniciado la búsqueda del avión y rescate de víctimas, informa Efe.

3. La Junta directiva del Real Madrid analizará hoy el futuro de Lopetegui. El Real Madrid ha convocado a su Junta directiva para reunirse en la tarde de este lunes, estudiar la situación y decidir el futuro de Lopetegui. Es el proceso habitual de comportamiento del club cuando se analiza el estado del equipo, el trabajo del entrenador y la necesidad o no de destituirle. Se presume que los dirigentes de la entidad decidirán el despido del preparador y de su cuerpo técnico. Estas posiciones se toman por consenso. Y después se comunican. Acto seguido, se aborda el objetivo de fichar al sucesor. Antonio Conte es el favorito. El italiano ha estado de vacaciones con su familia en Asia y en Egipto, regresa en las próximas horas a Roma y puede ser presentado mañana o el martes cuando las negociaciones fructifiquen.

4. Los funcionarios del Estado tendrán 8 semanas por paternidad incluso sin Presupuestos. El Ministerio de Función Pública ha acordado con los principales sindicatos de la Administración elevar los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas en 2019 para los empleados del Estado. Ambas posturas lo rubricarán hoy en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado, pero ya han dejado el pacto cerrado en la Comisión del ramo, apuntan fuentes sindicales, que explican que la equiparación se elevará a 12 semanas en 2020 y a 16 en 2021. De esta forma, los funcionarios y personal del Estado recogerán esta medida por decreto, aunque el Gobierno no pueda sacar las cuentas y, por tanto, no haya equiparación para el resto de empleados. «Haya o no haya Presupuestos –donde están incluidos el aumento a 8 semanas para el año que viene de los permisos de paternidad para sector privado y público– los empleados del Estado recogerán la equiparación ya el año que viene», explica el secretario general del Sector de la Administración General del Estado de CC.OO, José Manuel Vera. Para otras administraciones, la negociación aún no se ha cerrado.

5. Manuela Carmena sólo ejecuta hasta septiembre un 18,4% del presupuesto. Al Gobierno de Manuela Carmena se le están atascando sus presupuestos a la hora de invertir en la ciudad, y este año no puede echar la culpa a Cristóbal Montoro y la inmovilización del capital para ajustarse a la regla de gasto. Si en 2016 logró ejecutar el 73% de las cuentas previstas –con la compra a última hora del edificio de Alcalá, 45 por 104 millones de euros–, en 2017 el resultado empeoró y cerró con una inversión del 33,6%. Este año, según figura en la última actualización del portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid (a fecha de 30 de septiembre de 2018), sólo llevaba gastado un 18,4% del total, o lo que es lo mismo: 160 millones de euros de los 854 millones previstos para inversiones. En el mismo periodo de 2017 había ejecutado el 18,6% (112 millones), alcanzando en diciembre 231 millones de euros de los 687,5 millones totales que había presupuestado (el 33,6%). La mayor parte de lo no ejecutado en lo que va de año se corresponde con Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), la bandera que trata de ondear Ahora Madrid como enseña de su gestión.

6. Una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida.Cada año casi 120.000 personas sufren un ictus en España, una enfermedad que afectará a 1 de cada 6 personas, que representa la segunda causa de muerte en España (la primera en el caso de las mujeres) y que provoca la muerte o una discapacidad grave en la mitad de los casos. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más casos registra al año (21.000), seguida de Cataluña (12.000), Madrid (11.000), Comunidad Valenciana (10.500) y Galicia (7.000). Son algunos de los datos que se han dado a conocer durante la presentación de la campaña «ICTUS - Evita, aprende, actúa». Su objetivo es informar a la sociedad sobre qué es un ictus, qué factores de riesgo y síntomas están detrás de esta enfermedad y cómo hay que actuar para sufrir el menor daño posible.