Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 28 de junio

ABC

1. El PP asume que hay hasta fallecidos en el «espejismo» de su censo de 869.000 afiliados. Las «primarias» del Partido Popular están sirviendo para que esta formación política se dé un baño de realidad. De entrada, su mítico censo, el de de los 869.000 afiliados, que le situaba a la cabeza de los partidos en España y en toda Europa, ha sufrido un pinchazo en cuestión de horas. Después de hacerse público que solo 66.384 de esos afiliados se han inscrito para poder elegir al presidente nacional, ya nadie se cree aquella cifra casi mágica, que el PP exhibió durante años para demostrar su fortaleza en la sociedad. Fuentes populares admitieron que en ese censo debe de haber incluso fallecidos, y necesita una depuración generalizada para ponerlo al día. El censo del PP se ha ido inflando a lo largo de los años, con simpatizantes que se inscribían en esta formación y que quedaban ahí, en los registros, quizás para siempre. Muchos incluso no saben que después de los años continúan figurando como afiliados, aunque no paguen cuota. Si no se dan de baja de forma expresa, mediante una carta de petición enviada a la sede correspondiente, su nombre permanecerá vigente. El impago de cuotas no supone la bajacomo afiliado. Y si un militante muere, los familiares probablemente tienen otros asuntos de los que ocuparse antes de enviar la carta de baja correspondiente al partido.

2. Santi Potros y otros 20 etarras cumplen el perfil para el traslado. Santiago Arrozpide Sarasola, alias «Santi Potros», condenado a más de 2.362 años de cárcel por, entre otros, ordenar el atentado de la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986 y el de Hipercor en 1987, es uno de los presos de ETA susceptibles de beneficiarse de un acercamiento a una prisión del País Vasco sólo por tener cumplidos los 70 años de edad. No es el único. Cinco más que él, 75, suma el histórico del comando Vizcaya Sebastián Etxaniz, y 72 Joseba Arregui, «Fiti», que permanece encerrado en Villena (Asturias) fiel a la misma ortodoxia que le llevó a perpetrar la matanza de la casa cuartel de Zaragoza, por la que fue sentenciado a 2.354 años de privación de libertad. De acuerdo con los criterios mencionados ayer por Pedro Sánchez, los tres serían trasladados a centros ubicados en tierras vascas o su entorno en virtud de la «revisión de la política penitenciaria» del nuevo gobierno del PSOE, que también planea aplicar la mejora a los que presenten la condición de «enfermos terminales». A saber, veintiún hombres y mujeres -uno de ellos encarcelado en Francia y dos ya en Zaballa y Enterría (País Vasco)-, según el recuento del colectivo de apoyo a los presos de ETA Etxerat, que contempla dentro de esa lista a reos con diagnósticos de lo más variopinto, que van del «trastorno obsesivo compulsivo» o la «depresión con síntomas psicóticos» a «tumores», «carcinoma bajo la lengua», o VIH.

3. El independentismo pierde la mayoría parlamentaria. La primera consecuencia política del auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) es que el secesionismo perderá la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. Actualmente, Junts per Catalunya (JpC), ERC y la CUP suman 70 escaños. Pero, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, más Toni Comín -que ya había retirado su derecho a delegar el voto-, perderán sus derechos (votar, delegar y cobrar sueldos) como diputados autonómicos, en cumplimiento del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esta manera, los independentistas tendrán 63 votos en la Cámara autonómica. Por 65 que suman Cs, el PSC, los comunes y el PP. A partir de ahora, JpC y ERC tendrán que decidir si mantienen el escaño de los siete encausados en el TS o, por el contrario, estos renuncian al escaño para no perder la mayoría parlamentariamientras se mantenga su situación judicial. Ayer, tras conocer la decisión de la Sala Penal, Cs registró un escrito en el Parlamento de Cataluña advirtiendo a los letrados de las consecuencias que se derivan si no se acata el auto del Supremo y recordando que la decisión del Alto Tribunal supone la suspensión temporal «automática» de los acusados.

4. El PSOE necesita todo el día para apartar a su alto cargo detenido por corrupto. El PSOE vivió ayer su primer gran escándalo de corrupción desde que está en La Moncloa y le costó superar el listón de exigencia que ellos han impuesto al PP en los últimos años. Los socialistas reaccionaron tibios a la detención del presidente de la Diputación de Valencia y Pedro Sánchez, noqueado, pidió tiempo para tomar medidas. Durante todo el día Ferraz se limitó a abrir un expediente informativo, no de expulsión, y quedó a la espera de conocer detalles del caso, bajo secreto, para tomar una decisión que llegó por la noche. El único vehemente fue el secretario general de Ferraz, José Luis Ábalos, quien por la tarde en el Senado señaló que Jorge Rodríguez, detenido junto a otros cargos valencianos, «no puede seguir», precipitando una respuesta interna que todavía tardaría en llegar. Al final, renuente, la dirección del PSPV apartó de todos sus cargos a Rodríguez, sin expulsarlo. El ministro de Fomento no restó gravedad a los hechos, que tildó de «lamentables y vergonzosos», y admitió que la detención es cruzar una raya roja que exige reaccionar. «El daño a la imagen es tal que no puede seguir», fue su rotundo aviso a navegantes.

5. La UE ultima elevar en 60.000 millones el cortafuegos para crisis bancarias. Casi cuatro años después de su creación la arquitectura de la unión bancaria europea está incompleta. Lo demostró la caída de Banco Popular. ¿Por qué no se le prestó toda la liquidez necesaria para que afrontase la salida de depósitos que sufría mientras se le buscaba una solución ordenada? La ausencia de un prestamista de última instancia hizo insalvable la fuga de depósitos que sufrió. Admitida esa carencia, las autoridades comunitarias trabajan desde entonces en resolver ese fallo. Los Estados miembros parecen de acuerdo en crear un cortafuegos de unos 60.000 millones de euros para casos como ese, y se prevé que en la cumbre europea de hoy y mañana en Bruselas se tomen ya decisiones. La norma comunitaria de resolución bancaria establece que cuando una entidad entra en resolución, como le sucedió al Popular, sus pérdidas las deben cubrir accionistas y bonistas para evitar el uso de ayudas públicas. En caso de que las quitas a esos acreedores sean insuficientes, se usarían recursos del Fondo Único de Resolución, que se nutre con las aportaciones de los bancos y que alcanzará unos recursos de 55.000 millones en 2023.

6. Llega la operación salida con los carburantes más caros de los últimos cuatro años.La primera operación salida del veranoque arrancará este fin de semana será para los conductores la más cara de los últimos cuatro años, ya que los precios medios de la gasolina y del gasóleo son los más altos desde las mismas fechas de 2014. En concreto, el precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos era esta semana de 1,328 euros el litro, mientras que el gasóleo estaba en 1,232 euros. Ello supone que llenar este fin de semana el depósito de un vehículocon 50 litros de gasolina costará de media 66 euros, es decir, unos 8 euros más que hace justo un año. Si el vehículo es de gasóleo, costará 62 euros, 10 euros más que en la operación salida de julio de 2017. El incremento de los precios de los carburantes responde principalmente a lasubida del petróleo, que hace un año costaba 48 dólares el barril, un 61,6% menos que ayer (77,59 dólares).