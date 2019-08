«Telemadrid debe ser rentable y dar cuentas a su audiencia» La presidenta electa de la Comunidad de Madrid habla con ABC sobre la ley del aborto, la gestación subrogada y las acusaciones a las que ha tenido que hacer frente la última semana

¿Qué plan tiene para Telemadrid? ¿Va a recortar el gasto en producción ajena?

Exigiremos que cumpla con la ley, la austeridad y tiene que dar cuentas de la audiencia y rentabilidad económica. Será considerada como cualquier ente público de la Comunidad de Madrid.

¿Qué le parece su línea editorial actual?

(Silencio). Tiene que cumplir la ley: atender a los criterios de pluralidad que emanan de la Asamblea, a la diversidad cultural de Madrid... Que no olvide el mundo rural, porque cuando Telemadrid visita un municipio, ese fin de semana, sus tiendas y restaurantes se llenan. Que no olviden el papel vertebrador que tiene.

Hay múltiples quejas sobre el funcionamiento del Metro de Madrid.

Está habiendo muchas quejas. Hay que tomar medidas. Este año está teniendo más afluencia de lo normal y cada vez más ciudadanos están dejando de utilizar la EMT que dirigía el Ayuntamiento de Carmena. También, por el proceso de desamiantado, hay menos vagones, que estamos reponiendo, y estamos contratando a más maquinistas. Y vamos a crear más estaciones, más accesibles. Y estoy convencida de que con Almeida en la EMT va a funcionar mejor.

¿Está a favor de la ley del aborto?

Estoy a favor de poner en la mesa todas las medidas que ayuden a las mujeres a que no se vean presionadas a abortar como solución inmediata. Que las dejen pensar con tiempo cómo pueden sacar adelante este proyecto vital y no quiero que ninguna se vea arrinconada ni presionada. Mi competencia no es aborto sí o no, sino esas políticas de acompañamiento familiar y económicas para que ninguna mujer se vea obligada a abortar. No conozco a ninguna que, después de haberlo hecho, se sienta satisfecha. Y no conozco a ninguna que se haya arrepentido de tener hijos.

Pero, ¿entiende a una mujer que se vea abocada a abortar?

He conocido casos y no soy quién para juzgarlas.

¿Teme ser imputada por el caso Púnica?

Absolutamente, no.

¿Qué relación tenía con Alejandro de Pedro?

Fue una persona que durante unos meses en el PP-M hacía trabajos «online» y yo por mi parte tenía mi grupo, con mis voluntarios, que llevábamos páginas webs y redes. Fue una relación netamente técnica, que él mismo ha dicho. Yo nunca he tenido responsabilidades en esa etapa para contratar. Ni siquiera me han llamado como testigo.

Explique qué ha ocurrido con el caso del crédito de Avalmadrid a su familia.

Es una familia que no tiene vinculación con la política y yo nunca he tenido ninguna vinculación laboral con mi familia. Me independicé joven y he tenido una vida aparte. Es una familia de clase media que, como otras tantísimas, creando puestos de trabajo se arruinó y ha perdido la inmensa mayoría de su patrimonio. Sacarlo ahora, diez años más tarde e involucrando a una persona, mi padre, que ya no está en esta vida, pasa todas las líneas.

¿Es partidaria de legalizar la gestación subrogada?

Tengo sentimientos encontrados, porque son familias que buscan tener hijos y sus proyectos, y creo que el resultado es más vida y un vínculo familiar. Y ahí me cuesta meterme a opinar.

¿Es partidaria de España Suma para intentar desbancar a Sánchez?

Es sentar las bases para un proyecto que, en el futuro, puede sentar las bases si España se ve dividida y con problemas de convivencia, de manera que los partidos que compartimos un mismo proyecto de país nos unamos. No impone nada a nadie ni le dice a ningún partido que se desdibuje. En Navarra se ha demostrado que era bueno hacerlo.

¿La ha felicitado Cristina Cifuentes?

Todavía no hemos hablado pero es que tengo el teléfono bloqueado.

¿Ha descuidado el PP a las televisiones en la época de Rajoy y se las ha regalado a la izquierda?

Sí, sí. Hemos descuidado muchas veces a muchos profesionales de la comunicación y las televisiones dan respuesta a las líneas editoriales que emanan del pensamiento político de todos los ciudadanos. Y en España ha habido un momento en que la balanza ha estado desequilibrada y el pensamiento de centro-derecha no encontraba espacio en las televisiones. Perdió referentes audiovisuales.

¿Por qué renunció el PP a hacer oposición en serio por el clarísimo caso de la tesis plagiada de Sánchez?

Porque el PP, en general, suele tender a no hacer más sangre al tener claro que el adversario político se ha equivocado. Quizá, en ocasiones, nos equivocamos y por no dar esas batallas nos encontramos con que nos van dando lecciones los primeros que no deberían hacerlo. El caso de Sánchez es evidentemente sangrante, porque es una tesis que no solo ha sido plagiada, sino que ha quedado claro que no la ha elaborado prácticamente su autor y luego su partido es el que da lecciones a los demás. Y encima se ha ido tapando el caso con nuestras mentiras. Se ha gestionado francamente mal. Ahora, en el momento en que nos metimos con el tema académico, empezamos a errar todos, porque no podemos estar repasando el pasado, revisando los currículums, mirando a las familias, machacándonos en los portales de transparencia con los patrimonios. ¿Qué debate es ese?

¿Ha sido la corrupción, con escándalos como los de Granados y González, la causa de la pérdida de votos de su partido?

Sí que nos ha hecho daño, es evidente, porque ha generado desconfianza en un electorado que provenía de distintas capas sociales que no tienen que soportar según qué noticias. De todos estos casos hace ya dos legislaturas y hemos tomado muchas medidas contra la corrupción.

¿Cuál le gustaría que fuera su principal legado?

La transformación de Madrid en su apertura y modernización. Y que, en pocos años, venga mucha gentre joven a vivir a Madrid con la ilusión de emprender proyectos, que la gente mayor esté acompañada y que siga siendo una región motor en lo económico pero más humanizada. Hay problemas de soledad, de infancia, desigualdades. Quiero una Comunidad motor en todos sentidos.