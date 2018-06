El PSOE presenta 21 enmiendas como condición para apoyar las cuentas de Ahora Madrid Los socialistas exigen que las propuestas, entre las que se incluye redoblar el apoyo a los distritos del sur, se realicen antes de que acabe el año

El Grupo Municipal Socialista ha puesto sobre la mesa de Ahora Madrid 21 enmiendas al borrador del presupuesto para este 2018, que serán la condición para dar el visto bueno a sus cuentas. Las propuestas, entre las que se encuentra redoblar el apoyo a los distritos del sur, tendrán que ser llevadas a cabo en lo que queda de ejercicio, es decir, en un plazo máximo de seis meses.

«La pelota está en el tejado de Ahora Madrid, les hemos hecho propuestas realistas, que perfectamente se pueden ejecutar en medio año y con la limitación que supone el Plan Económico Financiero (PEF)», ha explicado la portavoz socialista en el Ayuntamiento tras una primera reunión con los representantes del gobierno municipal. «Hemos incidido en el fomento de la vivienda pública y de rehabilitación, impulso y mejora de las políticas de cooperación al desarrollo, mejorar la calidad del aire y la movilidad y en el apoyo a las personas mayores y servicios sociales», ha explicado la edil socialista.

La semana que viene se celebrará un segundo encuentro entre ambas formaciones en el que Ahora Madrid tendrá que decidir si acepta o no los condicionantes del PSOE. «Si no aceptan todas o la mayoría de las enmiendas, no habrá presupuesto, está en su mano», ha incidido el secretario de Política Local y Autonómica del PSOE-M, Miguel Arranz, que ha subrayado que aunque dentro de su partido haya podido haber debate sobre si apoyar o no los presupuestos, siempre votan en sintonía.