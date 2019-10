Un juez investiga a Noelia Posse por calumnias contra un líder vecinal de Móstoles El PSOE suspendió este jueves a la alcaldesa de Móstoles, mientras que Ciudadanos activó una moción de censura

Era un secreto a voces y finalmente se consumó, pero el futuro de Móstoles es todavía incierto. Aunque la dirección federal del PSOE suspendió ayer cautelarmente de militancia a la alcaldesa Noelia Posse, después de más de un mes de escándalos, la decisión no aclaró ni el horizonte de la regidora ni el de la localidad. Obviando su voto, ninguno de los dos bloques de la corporación –PSOE, Podemos, Más Madrid y PP, Cs, Vox– alcanzan la mayoría absoluta (14) en una eventual moción de censura, con empate a trece ediles. Por si fuera poco, a Posse se le ha abierto otro frente judicial por un presunto delito de calumnias contra un líder vecinal.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles investiga la denuncia que Ricardo Zamora, presidente de la Asociación de Vecinos Coordinados –aglutina a 16 entidades–, ha interpuesto contra Posse. Su relato, informa El Confidencial, remite a unas palabras de la alcaldesa en diciembre de 2018, cuando dijo que Zamora estaba condenado por contratar irregularmente a una persona extranjera para cuidar a un familiar.

El cruce de acusaciones, que llega al juzgado en plena polémica por los enchufes de Posse en el Gobierno, esconde el conflicto que se generó por la celebración del Festival Amanecer Bailando en el Parque Natural de El Soto de Móstoles, que contó con el rechazo de prácticamente toda la localidad –incluido Ganar Móstoles, el socio de Posse–, salvo del PSOE. Zamora, al frente de varias asociaciones vecinales y colectivos ecologistas, se opuso al festival en esta zona verde, habida cuenta de la suciedad y el ruido que ocasionarían los más de 10.000 asistentes. Tras varias protestas y llevar el caso a los tribunales –la causa está declarada como compleja–, el evento se trasladó al parque Prado Ovejero, pero las movilizaciones no cesaron. Así, según denuncia Zamora, comenzó «una campaña de acoso y calumnias» hacia él «por intentar ayudar a una persona que lo estaba pasando mal», recoge Efe.

Este, no obstante, no es el único proceso judicial que salpica a la polémica alcaldesa. Como informó este periódico la semana pasada, la regidora pudo mentir en una declaración como testigo, dentro de un caso que investiga la presunta agresión contra un miembro de su formación.El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, Pablo Ruz, ha iniciado los trámites para investigar a la regidora por un delito de falso testimonio.

Negociaciones

La decisión del juez de admitir a trámite o no la querella será casi en paralelo a la negociación que ha activado Ciudadanos para apartar a Posse. La formación naranja empezó este jueves su ronda de contactos con Ganar Móstoles Más Madrid, que la semana pasada rompió su pacto con Posse. Si bien no hay nada cerrado aún, parece improbable que prosperen las intenciones de Cs, ya que la prioridad de Ganar es que se forme un nuevo Gobierno «progresista» que no altere el tablero que surgió del 26-M. Para resolver el embrollo será clave el papel de Posse, sin dimitir y a quien el PSOE no puede forzar a dejar su acta.