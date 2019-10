Una juez anula el precinto del «hotel» de pisos turísticos de Príncipe, 15 El auto señala que la empresa gestora ya no ostenta la posesión de las viviendas, y que estas han sido dadas de baja de la actividad

Seguir Aitor Santos Moya @asmoya10 Madrid Actualizado: 15/10/2019 00:40h

El fin de la pesadilla para los pocos vecinos que todavía resisten en el número 15 de la calle del Príncipe (Centro) tendrá que esperar. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha decretado la suspensión cautelarísima de la orden dictada por el Ayuntamiento de precintar las 39 viviendas que, desde julio de 2018, funcionaban como apartamentos turísticos pese a tener una resolución en vigor de cese y clausura. En el auto, dictado el pasado viernes y remitido ayer al Consistorio, la juez otorga a las partes tres días de plazo para presentar alegaciones; un extremo que aprovechará el Gobierno municipal para mostrar su disconformidad con la medida adoptada.

La magistrada señala en su escrito que, en base a la documentación aportada, «la empresa recurrente (Likehomemadrid Renting Apartments in Center S. L.) no sólo ya no ostenta la posesión de los apartamentos, habiendo cesado en su explotación, sino que los mismos han sido dados de baja como tales ante el organismo autonómico competente, por lo que la ejecución del precinto carecería de sentid». Y añade, además, que este dictamen no supone obviar o desconocer que existe una orden de cese y clausura impuesta a la recurrente en virtud de resolución de 5 de julio de 2018, que es «firme y consentida, y que debe cumplirse».

Fuentes del área de Desarrollo Urbano, que dirige el concejal Mariano Fuentes (Cs), explican a este periódico que desde que se notificó el precinto, la reacción de la empresa propietaria (Mucor) ha sido rescindir el contrato con la gestora (Likehomemadrid Renting Apartments in Center S. L.) y alegar que los apartamentos señalados han sido dados de baja como viviendas turísticas en favor de alquileres de larga duración. Consideran así que la decisión judicial es «una prueba más de que con la legislación vigente, impulsada por el Gobierno anterior de Manuela Carmena, el Ayuntamiento está atado de pies y manos»; e inciden en que «los esfuerzos realizados, las campañas de inspección y las órdenes de cese dictadas para mejorar el día a día de los vecinos que se ven afectados por esta situación» caen en saco roto por el hecho de no tener «casi margen de maniobra».

Recuerdan también que después de que la Agencia de Actividades ordenara el 5 de julio de 2018 el cierre y fin inmediato de la actividad de viviendas de uso turístico en los 39 pisos, de que los tribunales desestimaran el 16 de noviembre de ese mismo año el recurso presentado por Likehomemadrid Renting Apartments in Center S. L. y de que los inspectores municipales comprobaran en una visita realizada el pasado 6 de septiembre el incumplimiento de la citada orden, «el precinto de los mismos –previsto para este semana– queda ahora anulado tras la adopción de la medida cautelar, con carácter urgente, solicitada por la propia compañía gestora».

Por ello la voluntad del equipo de Gobierno «es profundizar en la problemática generada en la anterior legislatura, al sumergir las v iviendas turísticas en el mercado negro y trabajar en una regulación que afronte la situación actual con cautela, rigor y sentido común», concluyen las mismas fuentes.