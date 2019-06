La extrema izquierda ataca en masa las casas de apuestas de Madrid Numerosos locales abiertos en la región son vandalizados de madrugada con pintadas amenazantes

Aitor Santos Moya Madrid Actualizado: 06/06/2019 00:47h

Un ataque orquestado y perfectamente ejecutado. Numerosas casas de apuestas amanecieron el 31 de mayo con pintadas amenazantes, dentro de una acción alentada por la extrema izquierda y cuyos estragos fueron difundidos en las redes bajo la etiqueta #ApuestaPorTuBarrio. Los actos vandálicos se extendieron a lo largo y ancho de toda la Comunidad, con locales afectados en Moratalaz, Vallecas, Prosperidad, Lucero, Carabanchel y Aluche, entre otros distritos y barrios de la capital; y en municipios como Getafe, Móstoles, Aranjuez o Collado Villalba. Los ecos de esta particular campaña de acoso también se han dejado sentir en otras regiones.

Bajo el lema «¡Fuera casas de apuestas de nuestros barrios!», decenas de grupúsculos, de corte «antifascista», divulgaron imágenes de los destrozos en las que se podían leer consignas como «Fuera de Moratalaz, segundo aviso», «Fuera de Móstoles, estafadores», «Con la clase obrera no se juega», «Ellos se lucran, la clase obrera pierde» o «Lucero contra la ludopatía». Uno de estos grupos, Distrito 14, «famoso» recientemente por boicotear mesas informativas de Vox, ya divulgó tiempo atrás un plan para acabar con estos locales. «Anunciamos a las casas de apuestas de Moratalaz que no descansaremos hasta que no quede ni una sola en nuestro barrio, pues el beneficio de estas empresas produce la ruina de cada día más familias trabajadoras», publicaban en su blog en mayo del año pasado.

Pintada amenazante

El mensaje llegaba días después de difundir una ofensiva similar a la actual contra cuatro establecimientos. En aquella ocasión, los radicales dieron el «primer aviso». Además, animaban «al resto de barrios y pueblos del Estado a emprender la lucha contra esta lacra que amenaza a nuestra clase». Un año después, el ataque en masa llegó horas antes de sucederse una serie de concentraciones, convocadas al unísono, a las puertas de las propias casas de apuestas.

Catalogados como «la nueva droga del siglo XXI», este tipo de establecimientos ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Un hecho que, lejos de pasar desapercibido, ha hecho saltar las alarmas en una parte sustancial de la sociedad. Diferentes colectivos vecinales y asociaciones contra la ludopatía llevan tiempo exigiendo una mayor regulación, especialmente laxa, en el control de horarios y acceso de los menores. Piden también imponer una distancia mínima respecto a los centros escolares. Medidas, todas, reivindicadas pacíficamente, que nada tienen que ver con los ataques vandálicos planeados por grupos de extrema izquierda.

Arremetidas que, según difundió la Asamblea Antifascista de Carabanchel, se han saldado con al menos cinco detenidos. «Anoche, como muchos otros espacios de todo el Estado, nos sumábamos a la campaña contra las casas de apuestas, contra todos esos miles de establecimientos que se aprovechan de la juventud trabajadora y que han surgido en nuestros barrios, sobre todo cerca de institutos», publicaban al día siguiente en un comunicado, donde daban cuenta de los arrestos: «Cuando en medio de unas pintadas contra esta lacra aparecieron varios coches de policía y policía secreta, los cuales detuvieron a los cinco compañeros».