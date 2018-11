La Comunidad lleva al TSJM Madrid Central y pide la suspensión cautelar de la ordenanza que lo avala Por invadir competencias regionales, la falta de trámites e informes sobre el proyecto y no haberse sometido a información pública

Sara Medialdea

El Gobierno regional ya ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un primer recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza de Movilidad en que se ampara Madrid Central. Pide su anulación y la suspensión cautelar de su entrada en vigor en lo que respecta al plan de restricciones al tráfico en la almendra central. En unos días planteará un segundo contra el acuerdo de la junta de Gobierno local que aprobó este proyecto para restringir el tráfico privado en el centro.

Diez son los argumentos en que se basa este primer recurso: están relacionados con la falta de informes y documentos, carencias en la tramitación y la intromisión en competencias regionales. Estas son las diez razones:

1. Faltan informes del Consorcio Regional de Transportes y de la Consejería, además del informe preceptivo de la Dirección General de Organízación, Régimen Jurídico y Formación de la Gerencia de la ciudad. Garrido recuerda que Madrid Central va a afectar a la movilidad en el conjunto de la región.

🎥 Hemos recurrido #MadridCentral ante los tribunales por carecer de trámites previos preceptivos y por producirse una extralimitación de competencias. pic.twitter.com/EoQvXt7S2t — Ángel Garrido (@angelgarridog) 21 de noviembre de 2018

2. Ausencia de informe de impacto normativo: esto sería, según la jurisprudencia, causa de nulidad de la ordenanza. Entre otros, faltan el impacto económico sobre quienes tengan que buscar otros medios alternativos de transporte y sobre comercios y empresas en la zona o relacionados con ella.

3. Ausencia de informe de impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

4. Falta de sometimiento a información pública: el Gobierno regional afirma que el texto que se sometió a este procedimiento es «sustancialmente distinto» al que finalmente se aprobó.

5. El perímetro de Madrid Central no comprende las zonas más contaminadas de la ciudad, que según el informe de Calidad del Aire del Ayuntamiento son las Escuelas Aguirre o la plaza de Fernández Ladreda, «ambas fuera de la zona de restricción», ha apuntado Garrido.

6. No hay evaluación de impacto ambiental en las zonas colidantes con el perímetro de Madrid Central.

7. No se ha dado audiencia a los municipios limítrofes, a pesar de que sus habitantes se verán afectados.

8. Omite la reserva de plaza de aparcamiento para personas con discapacidad, no saben en el Gobierno regional si por descuido o error.

9. La entrada en vigor de Madrid Central no se acompaña de medidas que permitan su eficaz aplicación, porque éstas no se han desarrollado. Un ejemplo son los paneles que informarán sobre las plazas en los aparacamientos, que no estarán listos hasta dentro de varios meses.

10. El impacto de la puesta en marcha del proyecto en plena época navideña.

Ángel Garrido ha apuntado que reforzarán Metro para «hacer todo lo posible» por evitarle problemas a los ciudadanos, aunque prevé que haya «caos» porque las medidas relacionadas con el transporte público hay que planificarlas «con meses e incluso años». No obstante, es tajante: «Cualquier problema que se produzca con el transporte público de la ciudad es responabilidad exclusiva y absoluta del Ayuntamiento».