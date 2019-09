Almeida abronca a Ortega Smith en el minuto de silencio por el crimen machista de Ciudad Lineal El alcalde ha reprochado al diputado de Vox por acudir al acto con otra pancarta distinta y le ha reclamado que hay que buscar el consenso

M. Gail / M. R. Domingo MADRID Actualizado: 19/09/2019 13:55h

El minuto de silencio que ha tenido lugar hoy en Cibeles para condenar el asesinato machista cometido el pasado martes en Ciudad Lineal en el que un hombre mató a su pareja delante de sus dos hijas, se ha visto enturbiado por una discusión entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el diputado de Vox Javier Ortega Smith. Mientras el alcalde ha acudido al acto con la pancarta oficial que utiliza el Ayuntamiento para condenar la violencia machista que reza: «¡Basta ya! No a la violencia de género», Ortega Smith desplegó otra bajo el lema: «La violencia no tiene género». El regidor ha exigido al edil que en este asunto hay que buscar el consenso.

Antes de comenzar el minuto de silencio, el alcalde le ha reprochado a Ortega Smith que «lo que hay que buscar son lugares de acuerdo y de consenso». «No nos vengáis con una pancarta distinta», le ha recriminado. A lo que el diputado de Vox le ha contestado: «Lo que nosotros no vamos a aceptar es el discurso de la ideología de género que es el discurso que marca la izquierda».

Ortega Smith ha insistido en que hay que condenar la violencia «también cuando asesinan a un hombre o a un niño». Por su parte, Martínez-Almeida le ha reconocido estar de acuerdo con él pero le recordado que «el 20% de los homicidios en Madrid violentos en el año 2018 fueron mujeres». «Es una realidad incontestable», ha expresado con rotundidad el alcalde.

«Yo entiendo que hay violencia intrafamiliar y tenemos un pacto en el que lo acordamos pero también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres», ha vuelto a subrayar Martínez-Almeida, pero Ortega Smith ha insistido en que la violencia no tiene género y «la vida de una persona vale lo mismo aunque fuera el 1% en una estadística». Se pensaba que Vox no asistiría al acto convocado por el Consistorio, por lo que Martínez-Almeida ha dicho resignado que le hubiera gustado que le hubieran comunicado que iban a venir con otra pancarta.