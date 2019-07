PARLAMENTO GALLEGO Villares, advertido de nuevo por usar el nombre de En Marea en la Cámara El grupo mixto presentó enmiendas autorefiriéndose como grupo de En Marea

David Gómez @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 09/07/2019 20:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El rupturismo prepara una nueva candidatura para las autonómicas

No habían pasado ni unos segundos desde el comienzo de la intervención de Luís Villares, portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento gallego, cuando el presidente de O Hórreo, Miguel Santalices, interrumpía el discurso del rupturista para recordarle que su grupo parlamentario no es En Marea, por mucho que su partido político reciba ese nombre, recomendándole que se abstenga de hacer ese uso. Es por ello que, tras ser advertido hace unos días de que no podía usar ese nombre en comunicaciones oficiales, solo en notas de prensa, el máximo dirigente de la Cámara autonómica se vio obligado a volver a recordarlo.

No sería la última vez durante la mañana de Pleno que la presidencia tuvo que insistir que su grupo no es En Marea, ya que el vicepresidente de la Cámara, Daniel Lago, reprochó lo mismo al diputado Francisco Casal, que no lo acató sin más: reprochó que desde la presidencia nunca se ha advertido a la bancada popular por referirse a En Marea como «las mareas de Podemos».

Ese nombre sigue perteneciendo a los diez diputados que permanecen en el grupo que abandonaron Villares y sus tres afines. Los parlamentarios de ese grupo se encuentran en proceso de buscar una nueva denominación, pero hasta que no haya fumata blanca seguirá existiendo en el Parlamento gallego una formación y un grupo parlamentario que se llaman igual pero cuyas partes fueron incapaces de ponerse de acuerdo para mantenerse unidas al menos hasta el final de legislatura.

Pero los intentos de Villares no quedaron ahí. Según pudo saber ABC, el líder del Grupo Mixto presentó unas enmiendas para el Pleno con el encabezado de grupo parlamentario de En Marea en el folio, algo que la Mesa de la Cámara pidió que no se volviese a realizar. Puede referirse a En Marea en sus comunicaciones con la prensa, por la calle o en Twitter. Incluso puede decir cuando tome la palabra en el hemiciclo que representa al partido En Marea, pero no que representa al grupo En Marea. Fue el propio portavoz del grupo que actualmente se llama En Marea, Manuel Lago, el que hizo un gesto a Santalices durante el Pleno para que llamase la atención a Villares. Una vez el presidente le recordó que no podía utilizar esa denominación, Villares continuó con normalidad su alocución.

Este fue el momento más destacado del primer Pleno donde actuaban ya por separado En Marea y el Grupo Mixto, tras una ruptura que fue anunciada hace unas semanas. Los diputados de ambos grupos tendrán que adaptarse a nuevas tareas, como su participación en debates y comisiones en las que hasta ahora no habían formado parte. Tanto es así, que el diputado Francisco Casal pidió cierta benevolencia a su intervención durante la comparecencia en el Parlamento de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y afirmó que poco a poco iría mejorando sus conocimientos en este ámbito. El hecho de que haya un grupo más en el Parlamento alargará la duración de las sesiones, ya que todos los debates contarán con una intervención más.

El PSdeG gana presencia

Los cambios en los grupos de la izquierda rupturista conllevaron una necesaria reorganización de los asientos donde se colocan los diputados. De esta manera, y al perder En Marea la condición de principal grupo de la oposición, el PSdeG ha ganado un nuevo asiento en la primera fila del salón de plenos, dejando de existir separación con el BNG. Ese asiento estará ocupado fugazmente por Juan Manuel Díaz Villoslada, que abandona su escaño. Otro cambio ayer fue la entrada en el grupo socialista de Carmen Rodríguez Dacosta como diputada autonómica, en sustitución del fallecido Raúl Fernández. También entrará a formar parte de este grupo el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, que será el nuevo líder de la oposición.