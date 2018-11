Sergas y Povisa pactan fondos extra a cambio de bajar la lista quirúrgica

El pasado 28 de septiembre el hospital privado Povisa activaba la cuenta atrás del preconcurso de acreedores elevando la presión en las negociaciones con la sanidad pública gallega, su principal cliente en virtud del concierto singular que habilita al policlínico vigués como hospital de referencia para hasta 139.000 usuarios del sistema público. En el ecuador del plazo de negociación previsto por la normativa, las partes mantienen las negociaciones sin que hasta la fecha las facilidades propuestas por el Sergas hayan resultado suficientes para el centro sanitario del Grupo Nosa Terra, que cifra en 42 millones de euros las pérdidas ocasionadas en sus cuentas por la insuficiencia del convenio público.

La Administración sanitaria ha descartado desde el primer momento un aumento del pago de 540 euros por paciente adscrito previsto en el convenio vigente —no existen razones objetivas, ha defendido el Sergas, para modificar las condiciones pactadas en un acuerdo al que todavía restan cuatro años de recorrido (más dos de prórroga)— como vía para aliviar las dificultades financieras comunicadas por el hospital, pero las partes sí han llegado a un acuerdo para insuflar recursos adicionales a través del plan especial para la reducción de las listas de espera (Perle). De este modo, el centro sanitario, que presenta el tiempo medio de espera más alto para acceder a quirófano, contará con fondos extra para recortar su demora quirúrgica mediante un esfuerzo en la programación de operaciones. Al cierre del pasado junio —últimos datos publicados— la espera media en las cirugías de Povisa para pacientes públicos era de 80,5 días, 22,7 más que en el promedio de los hospitales del Sergas.

El de la financiación adicional a través del Perle es uno de los pocos capítulos cerrados en unas negociaciones que se prolongan ya durante más de mes y medio a ritmo de un encuentro semanal. Los avances se producen también en cuanto al ahorro de costes a Povisa en la adquisición de tratamientos ambulatorios sujetos a dispensación hospitalaria. En este ámbito, y con el objetivo de eliminar las tensiones en el reconocimiento de facturas e importes que provoca el modelo actual —en el que el centro privado compra y después solicita el pago a la Administración pública—, el Sergas ha propuesto suministrar directamente los fármacos e incluir al policlínico vigués en misma aplicación informática que gestiona las prescripciones de los hospitales públicos, para asegurar su ajuste a las indicaciones cubiertas. Aun así, según la última comunicación de la empresa a su plantilla, la última oferta de la Administración «sigue sin cubrir el coste real de la medicación que se suministra a sus pacientes».

Las partes trabajan asimismo en un sistema que permita a Povisa reemplazar de manera ágil las bajas que se produzcan en su cupo de 139.000 pacientes públicos (en lugar de la ventana de un mes al año actual en la que el Sergas autoriza el cambio de centro) para agotar así su asignación máxima de 75 millones/año y negocian facilidades en las tarifas que el sistema público aplica a Povisa cuando realiza pruebas a pacientes adscritos al centro privado concertado.

La plantilla pide mejoras

Una concentración de trabajadores exigió este martes soluciones a la situación de preconcurso de acreedores planteada por la empresa y anunció movilizaciones si los pactos entre Povisa y la Administración no incluyen mejoras para una plantilla que, recuerdan, arrastra cuatro años de congelación salarial y reducciones de jornada. La presidenta del comité de empresa, María Xesús Neira, manifestó que desde la dirección del hospital les han trasladado que no habrá mejoras en tanto que la negociación abierta sólo busca reequilibrar las cuentas del policlínico. «Pero no van a negociar solo para quedar a pre, van a conseguir beneficios y esos beneficios no van a repercutir en los trabajadores», sostuvo la representante sindical.