El Sergas suministrará medicamentos a Povisa para aliviar su gasto en farmacia

Las conversaciones entre el Sergas y el hospital privado concertado Povisa siguen su curso. Descartado el incremento de la asignación económica por paciente pactada en 2014 —«nuestras soluciones no pasan por ahí», recuerda el gerente del Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández-Campa—, y sin moverse del marco definido en ese convenio en vigor, los esfuerzos se concentran en cuestiones de organización, gestión y procedimiento que puedan contribuir a reducir gastos y aliviar el desequilibrio financiero que afecta al hospital vigués.

En un nuevo encuentro de trabajo —el segundo desde que el pasado viernes Povisa solicitase el preconcurso de acreedores argumentado pérdidas de 42 millones de euros que atribuye a una interpretación lesiva de su concierto con la sanidad pública—, las partes acordaron este jueves que las recetas de medicamentos de dispensación hospitalaria (aquellos que, generalmente por su alto coste, el paciente debe retirar en la farmacia del hospital) que Povisa emita para sus pacientes públicos se gestionen a través de la misma aplicación informática con la que trabajan los hospitales del Sergas como fórmula para eliminar tensiones en el reconocimiento posterior de facturas. El centro accederá así a los medicamentos para sus pacientes concertados en idénticas condiciones que el Álvaro Cunqueiro o cualquier otro hospital de la red pública, «ni más, ni menos», puntualiza el gerente del Sergas.

De este modo, el Servizo Galego de Saúde suministrará directamente el medicamento a Povisa y la intermediación de la propia plataforma informática garantizará que las prescripciones se ajustan a las indicaciones admitidas por el Sergas para cada producto farmacéutico, eliminando las discrepancias del mecanismo actual en el que Povisa se abastece en solitario en el mercado y factura después a la sanidad pública; un escenario que propicia el conflicto entre las partes, tanto en torno al precio reintegrado por el Sergas (el volumen de compras del sistema público permite negociar con los laboratorios condiciones más ventajosas) como a las circunstancias en las que se ha recetado determinado producto farmacéutico (de acuerdo o no a las indicaciones en las que está contemplada su financiación pública).

El acuerdo sobre la farmacia hospitalaria —que según las cifras manejadas en los últimos días podría dar respuesta a unos cuatro millones del déficit anual de 10-12 indicado por la compañía—, es una de las dos grandes vías de trabajo abiertas en la mesa de negociación. La otra hace referencia al diseño de facilidades para que Povisa pueda acercarse en todo momento al máximo de pacientes públicos autorizado: 139.000 que, a razón de un pago anual de 540 euros por usuario, agotarían el techo de la aportación pública al centro en 75 millones anuales. En la actualidad, el Sergas abre a lo largo del mes de noviembre el plazo para que los pacientes del área de Vigo puedan solicitar un cambio de hospital, bien de su centro público a Povisa, bien en la dirección contraria, siempre respetando el cupo máximo de 139.000 fijado en el convenio. Una vez cerrado el plazo, y esta es una de las reclamaciones del hospital concertado, las bajas que por fallecimiento o cambio de lugar de residencia se produzcan entre sus usuarios públicos no pueden ser reemplazadas hasta la reapertura del plazo de solicitud, impidiendo al hospital agotar su capacidad de ingresos.

El Sergas ha expresado su disposición a encontrar una fórmula para poder rescatar peticiones de traslado a Povisa que en su momento no pudiesen ser admitidas por estar completas sus 139.000 tarjetas cuando se produzcan bajas. En paralelo, explica Fernández-Campa, se habilitará un procedimiento electrónico para que el cambio de hospital y la solicitud de adscripción a Povisa se pueda completar sin colas ni papeleos.

La presión de Abel Caballero: «No me voy a quedar de brazos cruzados»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se reunió ayer con los trabajadores de Povisa e insistió en la presión al Sergas urgiendo un aumento de las cuantías económicas del concierto de acuerdo a las exigencias del hospital privado. Existe «un modelo de atención sanitaria, que puede gustar o no, pero es el que hay, y tiene que ser dotado con recursos de la Xunta (...). No me voy a quedar de brazos cruzados mientras la Xunta quiere dañar la asistencia sanitaria del área», dijo.

También se reunió ayer con la plantilla la diputada de En Marea Eva Solla, quien acusó a Povisa de usar a los trabajadores para chantajear al Sergas y afeó a la firma que haya prsentado el preconcurso de acreedores sin tener depositadas sus cuentas. «Me parece una barbaridad que, sin las cuentas sobre la mesa, se esté intentando negociar con la Consellería, y a costa de la situación de unos trabajadores que llevan con el convenio congelado desde el año 2010».