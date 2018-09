Sanidad Povisa plantea un preconcurso de acreedores El hospital privado concertado cuantifica en 42 millones las pérdidas acumuladas desde 2015 por efecto del convenio especial suscrito con el Sergas e insta a la Xunta a acordar un nuevo marco para evitar el concurso

La dirección de Povisa, el hospital privado vigués sujeto a un convenio singular con el Sergas que lo sitúa como centro sanitario de referencia para unos 140.000 pacientes del área sanitaria de Vigo, ha comunicado este viernes la presentación de un preconcurso de acreedores. La sociedad justifica la operación en unas pérdidas acumuladas de 42 millones de euros que atribuye a cambios en la interpretación por parte del Sergas del concierto suscrito con la sanidad pública gallega, que entró en vigor en 2014. En la misma línea, Povisa insta a las autoridades sanitarias a aprovechar los tres meses de plazo que se abren con la presentación del preconcurso para alcanzar un nuevo acuerdo que evite el concurso de acreedores.

Según informa la organización en un comunicado de prensa, las pérdidas acumuladas desde la entrada en vigor del último convenio ascienden a 5,5 millones de euros en 2015, 4,3 en 2016 y 5,4 en 2017, una tendencia que, asegura, se agrava en lo que va de 2018. «Hasta ahora», afirma la organización, «Povisa ha podido hacer frente a esas cuantiosas pérdidas gracias al fondo de reserva con el que contaba la empresa debido a su actividad privada (no Sergas), y al hecho de no haber distribuido dividendos entre sus accionistas desde hace 25 años». A finales de 2017, prosige el comunicado, se comunicó al Sergas que este fondo se agotaría antes de que finalizase 2018, y se le instó a buscar una solución urgente al desequilibro provocado por el concierto, pero no se ha podido llegar a esa solución y Povisa ha comenzado a retrasar pagos, entre ellos el de IRPF, y se ha visto abocada a solicitar el preconcurso.

Para el hospital privado, el desequilibrio arrastrado desde 2015 obedece únicamente a la interpretación del convenio suscrito con la Xunta, tras la salida de la Consellería del equipo que negoció el texto. Así, afirma, un informe encargado a expertos independientes concluye que «las pérdidas registradas por la sociedad durante el periodo de análisis (2014-2017) han sido motivadas exclusivamente por las pérdidas registradas en la actividad del sector púbico», sin que pueda achacarse la situación, según analiza el mismo trabajo, a un problema de eficiencia en las prácticas del hospital privado. Al contrario, según se recoge en el análisis, el gasto público medio por habitante atendido en función del concierto con Povisa es muy inferior a la media de los hospitales públicos gallegos.