DÉFICIT DE ESPECIALISTAS «Con seis plazas más año tras año se llegaría al 100% de atención pediátrica» El conselleiro advierte al Ministerio de que Sanidade insistirá en agotar su capacidad de formación de pediatras. Exige vías ágiles para incrementar las plazas: «Si la acreditación tarda cinco años no estaremos dando respuesta»

La situación de paro cero entre los especialistas en pediatría pone contra las cuerdas a los servicios sanitarios, dificultando la cobertura de ausencias y forzando a reorganizaciones excepcionales de recursos. Desde una posición de partida más exigente que la media de las autonomías —en Galicia el 90% de los niños son seguidos en sus centros de salud por un pediatra de cabecera y sólo un 10% tienen como médico de referencia a un especialista en medicina familiar y comunitaria, frente a los índices próximos al 50-50 de territorios como Madrid o Castilla-La Mancha—, y tras acometer este verano un plan excepcional para agrupar a los pediatras disponibles allí donde no fuese posible sustituir uno a uno a los profesionales ausentes por vacaciones, la Administración sanitaria gallega apuesta por aumentar su capacidad de formación de futuros especialistas y advierte al Ministerio de Sanidad de que no renunciará ampliar sus plazas MIR de Pediatría. «Vamos a seguir intentándolo, si pudiese ser de forma extraordinaria pensando ya en la oferta del año que viene, y, si no, desde luego para el siguiente», indica en conversación con ABC el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, tras conocerse este miércoles la negativa del Gobierno estatal a la autorización de seis puestos adicionales de nuevo ingreso para completar la residencia en Pediatría en la red de centros del Sergas. «Con esas seis plazas hablaríamos ya de 26 especialistas nuevos cada año, seis más que en la actualidad, que se irían sumando año tras año de modo que frenaríamos la disminución actual y posiblemente llegaríamos al 100% de la población pediátrica cubierta en Atención Primaria por especialistas en Pediatría», sostiene el conselleiro.

Antes de autorizar una plaza de formación MIR en un determinado servicio, el Ministerio debe evaluar y acreditar la capacidad real de la unidad para acompañar al médico residente en su aprendizaje. El procedimiento ordinario para habilitar nuevas plazas cuando un servicio autonómico detecta una necesidad futura de especialistas contempla un plazo ordinario en el último trimestre de cada año en el que las comunidades pueden dirigir al Ministerio sus peticiones. No obstante, lo dilatado de los tiempos habituales del procedimiento —«hay solicitudes de acreditación que tardan cuatro o cinco años; tenemos alguna que espera respuesta desde 2013», indica Vázquez Almuíña— motivó que este año la Consellería solicitase un procedimiento excepcional para, ante la apremiante necesidad de pediatras, habilitar de modo ágil seis nuevas plazas de formación, que reforzasen las 20 ya autorizadas a la Comunidad.

La petición se formuló ya al Gobierno del Partido Popular y, tras el cambio en el Ejecutivo estatal, se reiteró ante la nueva ministra, Carmen Montón; la última vez, a principios de agosto, a través de una carta en la que el conselleiro de Sanidade recordaba la necesidad de ampliar las plazas MIR de Pediatría y reiteraba la propuesta concreta de la Comunidad: dos nuevos puestos en el área sanitaria de Vigo y uno más en cada una de las demarcaciones de La Coruña, Pontevedra, Lugo y Orense.

«La idea nuestra era tratar de buscar nuevas alternativas a procedimientos que son demasiado lentos y no nos dan agilidad, porque las decisiones de incrementar plazas MIR a veces surgen incluso de un año para otro. Llegamos a hablar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de que las comunidades autónomas pudiésemos hacer una declaración responsable de que nuestra propuesta cumplía todas las condiciones requeridas de modo que con eso fuese posible empezar a funcionar y que después, a posteriori, el Ministerio ya hiciese las comprobaciones. Es que hay solicitudes que tardan cuatro o cinco años... Y si tardamos tanto, al final no estamos siendo capaces de dar respuesta a las necesidades», expone el conselleiro Jesús Vázquez Almuíña.

Feijóo pide sensibilidad

También el presidente de la Xunta se refirió ayer al rechazo del Ministerio a la demanda gallega. «A algunos se nos responsabiliza de que no haya médicos y cuando pedimos que se nos incorpore el número de médicos que podemos formar para después contratar se nos niega», sostuvo Núñez Feijóo, exigiendo «sensibilidad» al Gobierno estatal para que Galicia pueda utilizar al «100 por 1.000» su capacidad de formación en pediatría. Con las 26 plazas que se alcanzarían de atender el Ministerio la petición gallega, analizó al respecto Vázquez Almuíña, la Comunidad alcanzaría su techo:«No podríamos crear muchas más por las características de nuestros servicios y el volumen de niños que tenemos», expone.

La agrupación transitoria podría extenderse La imposibilidad de cubrir una a una las vacaciones de los pediatras llevó por primera vez este verano a la Consellería a permitir la agrupación de los profesionales disponibles en centros estratégicos en los que las familias pudiesen contar con una atención especializada continuada. El resultado se analizará en octubre. «Allí donde la gente esté contenta se podrá seguir así y donde creamos que podemos dar cobertura tras las vacaciones se volverá al caso anterior», explica Almuíña.