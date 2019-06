RECTA FINAL DE LAS NEGOCIACIONES El PSOE presiona a Jácome al ver peligrar Concello y Diputación Caballero recuerda a DO su histórico rechazo a Baltar ante el temor de que se decante por el PP. Feijóo guarda silencio

Pablo Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 13/06/2019 21:45h

Mientras el tiempo se agota, Gonzalo Pérez Jácome deshoja la margarita. ¿PP? ¿PSOE? ¿Con quién pactar para asaltar mañana la alcaldía de Orense, a pesar de encabezar apenas la tercera lista más votada el 26-M? En un momento dado, tras el veto de Ciudadanos a Manuel Baltar, que descolocó todas las piezas del tablero, en el PSdeG se las prometieron muy felices. Sin ese diputado naranja en la Diputación que apuntalase la mayoría casi absoluta del PP, se abría la vía para que los socialistas, mediante pactos, completasen el cordón sanitario al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. Pero el PP también negocia. Y brinda a Jácome la posibilidad de ser primer edil. Y Gonzalo Caballero se ve obligado a maniobrar ante la posibilidad de quedar fuera en Concello y Diputación si hay fumata blanca entre DO y PP.

Este jueves desde O Carballiño, sin mencionar explícitamente a Jácome, Caballero metió presión al proclamar que «otras fuerzas políticas tienen que explicar lo que quieren hacer. Si durante mucho tiempo criticaron a Baltar», indicó, deben explicar «qué quieren hacer ahora con sus votos». Ocurre que, mientras es evidente que el PP asume como inviable que Jesús Vázquez Abad retenga el bastón de mando, de puertas para afuera Caballero insiste en trasladar el mensaje de que apuesta por su subordinado Rafael Rodríguez Villarino: «Creemos que en la ciudad tenemos un magnífico candidato, que es el mejor alcalde que puede tener Orense y que es el que alcanzó mayor respaldo», recoge Efe.

Esto, con micrófonos de por medio. A puerta cerrada siguen las negociaciones. Y el PSdeG sabe que debe igualar la oferta del PP porque Jácome ha sido muy claro: quiere ser alcalde. Una premisa «prácticamente inamovible», como él mismo la calificó en la mañana de este jueves, entrevistado por la TVG. El presidente de DO aseguró que, en ese momento, ni unos ni otros le habían convencido todavía: «Estamos en el medio del tumulto. No puedo decir de quién estamos más cerca. Hay muchas opciones de poder llegar a un acuerdo». Jácome insinuó que podía ser incluso cuestión de foto finish. «Parece que va por este camino, de cerrarse sobre la bocina (...). Estamos preparados para negociar el viernes por la noche; toda la noche si hace falta (...). Estoy acostumbrado a llegar a acuerdos al límite», indicaba durante su intervención en la televisión autonómica.

Entiende que «se puede vincular perfectamente» un acuerdo Concello-Diputación y su única línea roja pasa por que le cedan la alcaldía. «Si ponemos encima de la mesa filias y fobias personales, estaríamos haciendo lo que hicieron los políticos los últimos cuatro años, que no querían nada conmigo porque me tenían cierta aversión», se sinceró. Sin vetos, porque «si no se los ponemos al demonio, de ahí para arriba cabe todo el mundo». Es decir: no tendría problema para apoyar a Baltar. Con más resquemor respondió a Caballero, por cuestionar su legitimidad para ser alcalde con un tercer puesto en las municipales. «Esas palabras quedan totalmente rotas», rechazó, recordando que hace cuatro años los trataron como «apestados» en su intento de desbancar al PP.

Lugo y Pontevedra, atados

En una jornada, una más, de mensajes cruzados, el secretario general del PSdeG transmitió cierto aroma a derrota cuando dejó caer que «Feijóo se va a retratar en Orense». Lo que hizo el líder del PPdeG, tras la reunión del Consello de la Xunta, fue sortear todas las preguntas sobre el punto más caliente de la política gallega: las «cuestiones concretas», despejó, les corresponden a los «dirigentes» de cada demarcación. Feijóo adoptó perfil institucional para reiterar que «lo lógico es que los partidos acordemos no modificar el resultado electoral con pactos». La «propuesta conocida» de respetar la lista más votada. «Un mínimo de equidad, igualdad y respeto».

«No deberíamos discutir nada, deberíamos mandar un mensaje a toda España», proclamó. «No necesitamos negociar con nadie si se acepta un acuerdo transparente, recíproco y bilateral con el PSOE o, incluso, con el BNG». Justo los dos partidos que ayer cerraron un gobierno de coalición en el concello de Pontevedra y dejaron firmado el futuro bipartito en el de Lugo; y anunciaron que incidirán en la misma línea en el resto de Galicia.

Orense sigue en el aire. Baltar calificaba de «historias pasadas» el largo historial de ataques de Jácome, según Ep. Vía libre al pacto con DO, dejando «abierta cualquier vía». Un escenario que se habría evitado si Cs se hubiera atenido a su máxima de dar preferencia al PP. La premisa no solo quedó en entredicho en Orense: este jueves entregaron al PSOE la alcaldía de A Cañiza (Pontevedra) y la víspera la de Taboadela (Orense). Este diario intentó, sin éxito, conocer la postura de Cs, que ha convocado para la mañana del viernes una rueda de prensa en la capital orensana.