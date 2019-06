NEGOCIACIONES ELECTORALES Caballero se pliega ahora a «la lista más votada» ante el posible rechazo de DO El líder del PSdeG reclama a Jácome «responsabilidad» para que no frustre su objetivo de echar a Manuel Baltar. Feijóo: «Ya está bien de que el PSOE pueda gobernar cuando pierde y el PP no pueda cuando gana de forma notoria»

Pablo Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 13/06/2019 11:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gonzalo Caballero no se cansa de demostrar su capacidad para modular su discurso según lo requiera la ocasión. Tras rechazar de forma retirada la mano tendida por el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, para que se respeten las listas más votadas, y esto, en Orense, se traduzca en que los socialistas gobiernen en el Concello y los populares retengan la Diputación, ayer Caballero dejó caer que, si no logran atraer a Democracia Ourensana para su causa, «el escenario que se podría dar» en la ciudad de As Burgas es «el gobierno de fuerzas mayoritarias». Esto es: desprecio al pacto de caballeros plasmado incluso por carta por el PP, a la espera de un botín mayor -por qué conformarse con el Ayuntamiento pudiendo asaltar también la Diputación-, y repliegue a trincheras más pragmáticas en vista de que tal vez no fragüe el «pacto por la regeneración» lanzado la semana pasada. Eufemismo para maquillar el habitual «pacto de perdedores» que suele acabar con el desalojo del PP.

A Caballero hubo que escucharle desde La Coruña, de visita en la ciudad herculina junto a la futura alcaldesa, si nada se tuerce, Inés Rey, porque el secretario general del PSdeG sigue sin recoger su acta de diputado autonómico -«¿Es un secretario general interpuesto?», se preguntaba Feijóo desde la Cámara-. A orillas del Atlántico, atacó directamente al líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, por el flanco de la «responsabilidad», esa que, a sus ojos, debería deparar «gobiernos progresistas liderados por el PSdeG».

«Si no hay acuerdo mayoritario, el sistema establecido por la legislación acabaría concluyendo que las listas más votadas acabasen gobernando en el Ayuntamiento de Orense y en la Diputación», comentó Caballero a preguntas de los medios de comunicación recogidas por Ep. Y esto frustraría sus planes de «abrir una etapa de progreso». O lo que es lo mismo, daría al traste con la pieza mayor que está empeñado en cobrarse el jefe de los socialistas gallegos: Manuel Baltar. Caballero tiene entre ceja y ceja apuntarse el tanto de poner fin a un mandato en el que no solo contabiliza las legislaturas del actual presidente provincial sino también las de su padre. «Una vez que los Baltar pierden la mayoría absoluta», ha visto una grieta que desea convertir en fractura aunando a sus escaños los de DO, BNG y Ciudadanos.

Pero se ha topado con la ambición de Jácome, situado ante la posibilidad de convertirse en alcalde. «Siendo la tercera fuerza política (...), intentar lograr la alcaldía es difícil de asumir», quiso enfriar las expectativas del número uno de DO, al que envió más recados: «Cada uno es responsable de lo que vota». «Lo mejor», siempre según sus propios intereses, sería abrazar ese «nuevo tiempo» con pleno de gobiernos socialistas. Dos de dos. El problema para Caballero es que sus «votos no son suficientes» sin «acuerdo mayoritario». Y lo que ofrece a Jácome es sumarse para derrocar a Baltar sin auparle a regidor.

«No enredemos»

Mientras Caballero se daba un paseo por La Coruña, bajo el sol de junio, en Santiago, en el Parlamento, la ronda de preguntas al presidente de la Xunta se cargaba de alusiones al mar de fondo postelectoral, con Feijóo reprochando la actitud que han mantenido los socialistas en las últimas fechas. «Ya está bien de que el PSOE pueda gobernar cuando le da la gana, cuando pierde, cuando pierde estrepitosamente, y el PP no pueda gobernar cuando gana y gana de forma notoria», censuraba. «Dejemos gobernar al que gana», volvía a reclamar, «cuando gana con contundencia» y de forma «evidente». Como en la Diputación de Orense, donde los populares se quedaron a un acta de la mayoría absoluta «No enredemos esta situación», apelaba en vano.

Como Caballero, según las palabras del líder del PPdeG, persiste en el «acto de mayor desprecio» al Parlamento, el de no comparecer, a Feijóo no le quedó más remedio que dirigirse al aún portavoz Xaquín Fernández Leiceaga, cada día que pasa con más cara de circunstancias. «Ahora el PSOE está orgulloso de pactar con un partido (el BNG) que va en la misma papeleta que Bildu y ERC en las elecciones europeas», cargaba Feijóo, después de recordar cómo al socialismo se le había llenado la boca hablando del «pacto de las tres derechas».

«Hablar de gobiernos del cambio del PSOE consiste en que no pueda gobernar el PP en ningún sitio. Ese gobierno progresista consiste en no dejar gobernar al que gana», desnudaba a los socialistas. Leiceaga, en ausencia de Caballero, replicaba: «La lista más votada pero apoyan a Democracia Ourensana». En el toma y daca, Feijóo tampoco dejaba pasar la ocasión de advertir a Ana Pontón: «A partir del próximo sábado, el BNG que pacte con quien quiera. Nosotros pactaremos con Galicia». «Nuestro compromiso es con Galicia, no con el PSOE», advertía a los nacionalistas, llamados a ser muleta de Caballero y los suyos.