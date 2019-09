POLÍTICA El PPdeG pide echar a Sánchez por ser «el peor presidente» con Galicia Tellado ve a su partido la receta para que los españoles «vuelvan a dormir tranquilos»

Con un nuevo fondo, en el que destaca la bandera de Galicia, su orografía y el nombre de la Comunidad, el secretario xeral de los populares gallegos, Miguel Tellado, cargó esta mañana contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y prometió trabajar «duramente» para que los españoles puedan dormir tranquilamente, tras los comentarios del presidente afirmando que si Podemos fuese responsable del Ministerio de Hacienda «no dormiría por las noches». Y es que el PPdeG se ha puesto también en modo precampaña, afirmando que ahora es momento de empujar a Pablo Casado a La Moncloa, debido a la situación que pintan de casi emergencia nacional que supone echar a Sánchez. Un Sánchez que, haciendo un símil educativo, consiguió las notas de «muy deficiente» y «no presentado» tras las elecciones generales.

Tellado no solo orientó la crítica al fracaso de las negociaciones, un hecho que para el popular estaba buscado por Sánchez, que según él quería ir a elecciones de nuevo, sino también por su trato a Galicia. Por una parte, porque continúa «el chantaje» con el impago de la deuda de 700 millones de euros con la Comunidad, al tiempo que el Ministerio de Hacienda sí que da soluciones a este problema a los gobiernos autonómicos socialistas, como el de la Comunidad Valenciana:«¿El Gobierno del PSOE va a repartir recursos de financiación autonómica según el color político?», se preguntó, pidiendo que si eso va a ser así, que sean «honestos» para que los gallegos lo sepan a la hora de votar. Además, el dirigente popular remarcó que desde que Sánchez tomó posesión en junio del año pasado, no vino a Galicia en visita oficial, aunque sí «a pedir el voto». También criticó su actitud con la industria gallega, que fue «desleal» con los diferentes sectores estratégicos de la Comunidad. Todo esto hace que se junten los ingredientes adecuados para que el PPdeG vea a Sánchez «el peor presidente de España con respecto a Galicia. Incluso superando al fatídico [José Luis Rodríguez] Zapatero». Es por eso que tienen la obligación «de aglutinar el voto de centro y centro-derecha», aunque no quiso responder con claridad a la pregunta de si sería un fracaso para su formación no recuperar la primera plaza perdida en Galicia el pasado 28-A.

Polémica

Tellado también se refirió a la polémica con el minuto de silencio por la nueva víctima de violencia machista en Madrid. El popular recordó, al hilo del triple crimen del lunes en Valga, que esta semana, y sobre todo en Galicia, «todo el mundo está de acuerdo en que no conviene hacer política con la violencia machista», reprochando las opiniones vertidas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Javier Ortega Smith, de Vox. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también afirmó que no ve «aceptable» la actitud del partido ultraderechista en ese minuto de silencio.