POLÍTICA El Gobierno reconoce por carta que no pagará la deuda de 700 millones Descarta abonar el IVA y los incentivos y no garantiza que abone las entregas a cuenta

Pablo Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 16/09/2019 20:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras meses con una actitud de oídos sordos, dando la callada por respuesta, el Gobierno central decidió el pasado fin de semana ofrecer una réplica a la Xunta de Galicia ante las reiteradas demandas para que se desbloquee el pago de la deuda, que en el caso de la Comunidad asciende a la consabida cifra de 700 millones de euros. Pero esa contestación solo sirvió para reflejar, negro sobre blanco, y con membrete oficial, el portazo que ya habían obtenido todas las reclamaciones formuladas desde San Caetano. Como desveló este lunes el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, «el Gobierno del señor Sánchez no tiene intención de pagar» la totalidad de lo que debe, y así lo constata la misiva remitida por el Ministerio de Hacienda que capitanea, en funciones, María Jesús Montero.

Esa «idea», el rechazo a transferir íntegramente los fondos reclamados, resume la postura ratificada por el Ejecutivo central, según detalló en una comparecencia en San Caetano el responsable de Facenda. En la carta, el Gobierno admite que «no tiene previsto» abonar los 170 millones de euros que le corresponden a Galicia en concepto de incentivos por cumplir -campo en el que es una excepción a la norma- las obligaciones fiscales. Además, confirma que «tampoco» va a abonar los 200 millones de la mensualidad del IVA de 2017, que conllevan una «afectación muy alta» en el conjunto de España: 2.500 millones de euros entre todas las autonomías.

Queda en el aire el capítulo que concentra los tiras y aflojas entre Montero y las comunidades, el de las entregas a cuenta. Un capítulo en el que, una vez más, Hacienda opta por la vaguedad y las promesas difusas. «Tampoco garantiza su pago y lo único que dicen es que están estudiando alternativas», lamentó Martínez ante los medios de comunicación.

El conselleiro censuró que el Gobierno central, con la contestación remitida por carta, «reconoce dos cosas muy graves»: de un lado, que «no quiere pagar más de la mitad de la deuda que tiene con Galicia»; y de otro, que «no sabe ni cómo ni cuándo pagará la otra mitad». Con la primera mitad de septiembre ya consumida, incidió Martínez, todo lo que ofrece el gabinete Sánchez son «excusas», mientras se ampara en la falta de presupuestos para este año. Punto este en el que el titular de Facenda puso el dedo en la llaga: las cuentas fueron rechazadas en febrero, y desde entonces han transcurrido siete meses. De ahí que se preguntara «por qué el Gobierno no hizo nada» en todo ese tiempo, que sí aprovechó para impulsar los denominados «viernes sociales».

«Ya pasó el tiempo de las excusas», insistió el conselleiro. «Ya está bien de jugar con los recursos de los gallegos. Y, sobre todo, ya está bien de chantajes». El Gobierno, ahondó, «tiene la obligación de dialogar, no de chantajear». «Ese no es el camino», advirtió. La realidad palmaria es que «tiene una deuda» que asciende a 700 millones, de los que 530 «están contemplados en los presupuestos vigentes para este año, 2019»; deuda contraída con «todos los gallegos». Y «las deudas», recordó Martínez, «hay que pagarlas», por más que Sánchez y su equipo hayan refrendado en numerosas ocasiones que no tienen la menor intención de hacerlo. Lo constata la misiva finalmente remitida por Hacienda, pero lo avala igualmente el largo historial de «noes» y desplantes. Nada ha surtido efecto: ni las cartas, ni la reciente propuesta de Real Decreto-ley, ya redactado y listo para ser debatido y aprobado, ni la solicitud de reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A este último respecto, otro portazo: el escrito también contiene la negativa del Gobierno de convocar el CPFF de forma urgente -a petición no solo de Galicia, sino de otras comunidades como Andalucía-, por entender que «no parece procedente» realizar la reunión al estar en funciones.

Acabar con el bloqueo

Frente a la actitud exhibida desde La Moncloa, la Xunta lanza un mensaje de «tranquilidad». En la demanda de unos fondos «legítimos» y que «nos corresponden», el Gobierno autonómico «no se va a rendir». Al contrario, expuso Martínez, va a seguir insistiendo «con la máxima serenidad y lealtad» hasta lograr que Sánchez «acabe con este bloqueo».

Éste, sin embargo, plantea contratiempos: es posible que la Xunta no pueda presentar sus presupuestos para 2020 o que se vea abocada a elegir entre incumplir el déficit o aplicar recortes. «Para nosotros el déficit no es más que un resultado», apuntó el conselleiro preguntado por esta cuestión en concreto. Y fue muy claro al subrayar, como ya hizo Alberto Núñez Feijóo el pasado jueves, que «no vamos a hacer ningún tipo de recorte», recogió Ep, pues «lo más importante» es «prestar» los servicios.