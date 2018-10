Debate del Estado de la Autonomía Paracaidistas en el Parlamento gallego Sorpresa con Bescansa y Gómez-Reino en la tribuna de invitados, pero no para escuchar al portavoz de En Marea, sino al presidente de la Xunta

Dos compañeros de partido, pero que no se sientan ni cerca. Antón Gómez-Reino y Carolina Bescansa aterrizaron en el Parlamento para asistir al debate de política general, pero no para escuchar al portavoz de la confluencia en que se enmarca Podemos, sino al presidente de la Xunta. Por la tarde, los dos aspirantes al trono morado gallego hicieron mutis por el foro. Y para la foto matinal, cada uno en dos extremos de la bancada, con el delegado del Gobierno y diputados del PP de por medio.

El paracaidismo no entiende solo de rupturismos. También se dejó ver Gonzalo Caballero con su asesora áulica Dolores Villarino, expresidenta del Parlamento en la etapa del bipartito y que fue castigada por su propio partido, apartándola de las listas para las autonómicas de 2009. Caballero tenía la posibilidad de protagonizar el debate como interlocutor del PSdeG, pero por ahora no toca ser diputado. Mejor simple espectador del combate de boxeo de Feijóo con un Villares, al que propinó uno de las más duras censuras que se recuerdan: «Que le impriman su intervención del diario de sesiones y se lo entreguen como regalo de despedida, como recuerdo de su indigno paso por el Parlamento», dijo al portavoz de En Marea el presidente de la Xunta. Una relación irreconciliable y a la que solo se le suponen graves empeoramientos. Descalificaciones de grueso calibre entre presidente y portavoz. Para seguir a Villares se dejó ver por el Parlamento Xosé Manuel Beiras, aunque no duró mucho, apenas el tiempo que tardó Miguel Santalices, el árbitro de la contienda, en recordarle que no se puede aplaudir desde la tribuna de invitados. Beiras se tomó a mal el reproche, se levantó entre aspavientos y se fue mascullando y lanzando maldiciones. Visto y no visto.

Notables fueron también las ausencias. Entre ellas las de alguna de las escasas caras visibles de Ciudadanos en Galicia. Si bien la líder del partido en Galicia, Olga Louzao, se dejó ver durante los últimos meses en la cabecera de alguna de las manifestaciones convocadas en contra de las políticas del Gobierno gallego, ayer el partido de Albert Rivera quedó huérfano de representantes en la tribuna de invitados . También llamativa fue la escasez de apoyos de la portavoz nacional del BNG durante su intervención en la jornada de tarde del Debate de Autonomía. Ana Pontón recibió el discreto respaldo de Diego Lorenzo, teniente de alcalde de Verín y miembro de la formación nacionalista, que compartió asiento con otros militantes anónimos. Sin embargo, en el espacio reservado a los invitados llamó la atención la ausencia de cargos relevantes del frente nacionalista como el secretario de Organización, Bieito Lobeira, o la vicepresidenta de la Diputación de La Coruña, Goretti Sanmartín. Irónicamente, su mayor apoyo desde la tribuna le llego de la mano del alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, de Compromiso por Galicia. «Bravo Ana Pontón, por la argumentación tan realista sobre este país», apuntó en Twitter.