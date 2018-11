PARLAMENTO GALLEGO La líder del BNG, a Feijóo: «Demuestre que no forma parte de ninguna Manada» El presidente de la Xunta, que ha puesto en duda la «catadura moral» de la nacionalista, ha reivindicando el compromiso de la Xunta en la lucha contra el «terrorismo machista»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha incrementado la tensión este miércoles en un careo parlamentario sobre las políticas contra la violencia de género, hasta el punto de conminar al presidente de la Xunta a desvincularse de las «Manadas» que a su juicio existen en «en la Justicia, en la política o en las instituciones». «Demuestra que no forma parte de ninguna de ellas», le ha instado la nacionalista. «Su catadura moral es lamentable, no sé qué viene a insinuar aquí, pero no las acepto. Allá usted y su ética», ha replicado el presidente de la Xunta.

En vísperas del Día Internacional sobre la Violencia de Género (25 de noviembre), la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Galicia ha girado en torno a las medidas para prevenir esta lacra, que en lo que va de año ya se ha cobrado la vida de 3 personas en territorio autonómico.

«Magdalena Moreira, María Judith Martins, Ana Belén Varela...». Pontón ha arrancado la jornada recordando el nombre de las víctmimas. «No pueden hablar y necesitan que hablemos por ellas», ha afirmado, en referencia no solo a las fallecidas este año, también a las 45 que murieron a manos de sus parejas en la última década. «¿Cuál sería la respuesta de la Xunta si habláramos de 45 diputados o futbolistas asesinados?». Los ataques eclipsaron las propuestas del BNG, como incrementar en 100 millones los fondos específicos , mejorar la ayuda psicológica a las mujeres o subir un 30% las prestaciones.

Casi en simultáneo, minutos después de que Ana Pastor expulsara del pleno del Congreso a Gabriel Rufián (ERC) por insultar al ministro Borrell, Feijóo ha lamentado que discursos como el de Pontón incendiaran el clima político. «Cuando se denigran las instituciones y los gobiernos democráticos ocurren cosas lamentables», le ha espetado. En segunda instancia, el mandatario ha recorado al BNG que la Xunta defiende a todas y cada una de las fallecidas mediante la personación en el juicio por sus crímenes, que ha llegado a vincular con el «terrorismo machista».

El bipartito -la época en la que gobernó de la mano del PSdeG (2005-2009)-, en cambio, no defendió «a ninguna», ha respondido. «No voy a participar en esta farsa. Si busca hacer lucha partidista no nos va e encontrar. Si lo que busca es luchar contra el terrorismo machista nos va encontrar, con muchísimas medidas, presupuesto y sensibilidad social que cuando estaban ustedes en el Gobierno».

El rifirrafe entre la popular y la líder del BNG ha continuado con acusaciones mutuas de calado. Mientras Pontón ha censurado la «frivolidad» con que la Xunta aborda la problemática, Feijóo ha repasado los logros adquiridos en la última década, las acusaciones del nacionalismo gallego contra la esfera judicial, y ha advertido al frente que el PP no tolerará «ni un minuto más» que se ponga en duda su «compromiso» contra el maltrato.