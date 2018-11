POLÍTICA Losada vuelve a excluir a la Xunta en una mesa sobre violencia de género Cuatro días antes marginó a Igualdade en otra mesa por la unidad institucional

M. Nespereira

Estarán representantes de la magistratura, de la Policía, la Guardia Civil, asociaciones feministas o trabajadoras sociales. Pero no la Xunta. Por segunda vez en cuatro días, la Delegación del Gobierno margina al Ejecutivo autonómico de un acto a favor de la lucha contra la violencia de género. En este caso se trata de una mesa redonda convocada para el próximo día 12 de octubre en la sede del organismo que dirige Javier Losada. Servirá para «analizar la situación» de la problemática en la Comunidad y para plantear «propuestas de mejora» en el futuro. La Xunta, con buena parte de las competencias en la materia, no tendrá ni voz ni voto.

Según informó ayer la institución a través de un comunicado, el acto estará moderado por la subdelegada del Gobierno de La Coruña, Pilar López-Rioboo, y contará con la presencia del magistrado responsable de Violencia de Género en el TSXG, Alfredo Picatoste, del jefe provincial de la Policía Nacional de La Coruña, José Luis Balseiro, del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia, Francisco Javier Jambrina, o de Ana Cobo, psicóloga del Ayuntamiento de Mugardos. También se contará con María Vázquez Palla, representante de Plataforma Feminista Galega.

Con la ausencia de autoridades autonómicas, Losada parece no haberse dado por aludido de las protestas de hace apenas unos días, cuando la Delegación volvió a dejar fuera a la secretaria xeral de Igualdade de una mesa para coordinar la batalla contra el machismo en Galicia. Entonces, el departamento dirigido por Susana López Abella lo interpretó como «un hecho especialmente grave porque estamos hablando de un asunto capital como es la violencia de género, donde debe prevalecer la coordinación entre todos». Hasta la diputada del BNG, Noa Presas, expresó su queja en las redes sociales. «Esto es impresentable, a mí no me gusta que gobierne el PP ni su política, ahora bien, no puede haber ‘coordinación’ sin la principal administración en competencias. Menos aún cuando tenemos una ley muy superior y quienes tienen que aprender son los organismos estatales de Galicia», escribió, en un gesto que fue agradecido por el PPdeG. El vacío podría contravenir incluso el Protocolo de Cooperación y Coordinación Institucional frente a la Violencia de Género en Galicia, que califica de «fundamental» en entendimiento entre los poderes públicos.

Por otro lado, fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas precisan que su postura no ha variado en cuanto a la colaboración entre instituciones.Matizan, de hecho, «que la colaboración con la Xunta es estrecha y total» cuando se trata de combatir la violencia de género. Un monstruo que en los últimos quince años se ha llevado la vida de 57 mujeres en territorio gallego.