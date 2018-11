Sesión de Control El emotivo discurso institucional de Pastor tras las faltas de respeto de Rufián La presidenta del Congreso expulsó del Hemiciclo al diputado de ERC por insultar a Borrell durante la sesión de control

ABC

Madrid Actualizado: 21/11/2018 11:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, dirigió este miércoles un contundente discurso a los parlamentarios, después de expulsar al diputado de ERC Gabriel Rufián por insultar al ministro de Exteriores Josep Borrell. En este discurso, que ha pronunciado emocionada, Pastor ha reivindicado el valor de la palabra y ha advertido que no volverá a tolerar faltas de respeto en el Congreso. Esta es la transcripción de las palabras de la presidenta de la Cámara Baja:

«Me quiero dirigir a todos ustedes. El ministro Borrell, en su última intervención, ha dicho una frase que he repetido muchas veces esta legislatura. Esta es la casa de la palabra, pero la palabra no se puede utilizar por ninguno para insultar. Por lo tanto, la presidencia va a retirar, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, la palabra fascista y la palabra golpista. Va a retirarla del diario de sesiones. Les voy a decir por qué. El diario de sesiones lo leerán no mañana, lo leerán dentro de cien años. Y esta generación, que posiblemente tuviéramos que representar lo mejor de la historia de España, después de cuarenta años de democracia, estamos demostrando, especialmente en los plenos del miércoles, que no utilizamos bien la palabra que nos han dado los españoles para representarles. Y no utilizamos bien tampoco nuestro modo de estar, porque no solo hay insultos verbales en este Hemiciclo, hay falta de respeto a la presidencia, hay actitudes que son impresentables absolutamente. He tenido que leer en algún medio de comunicación, cuando me escuchan decir silencio, o me escuchan llamar a sus señorías por su nombre... he oído un insulto machista, que se dice la institutriz. Bueno, quiero que sepan que no hay honor mayor que presidir este Pleno, pero también les digo una cosa: no voy a permitir que cosas como han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el Hemiciclo».