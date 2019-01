La respuesta de la Xunta al «problema» de la Primaria Elnuevo contrato del Sergas permitirá mover a los médicos dentro de cada distrito Feijóo anuncia que la modalidad se abrirá a médicos extranjeros con equivalencia MIR. La iniciativa se llevará este viernes a la mesa sectorial para que los sindicatos conozcan los detalles

Mario Nespereira

@MarioNespereira Seguir Santiago Actualizado: 10/01/2019 21:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Sanidade sopesa un contrato anual para fidelizar a médicos sustitutos

«Estoy orgulloso del funcionamiento del Sergas». La apreciación, pronunciada este jueves por Alberto Núñez Feijóo, va a contracorriente de las protestas que en los últimos meses han venido acalorando los ánimos en la sanidad pública gallega. Un conflicto ante el que el no se muestra ajeno: el presidente de la Xunta reconoció en público la existencia de «un problema» —concretamente en la Atención Primaria—, pero dio a conocer nuevos detalles de la que será su principal medida de respuesta. Se trata, como había adelantado ABC, del contrato de hasta tres años de duración que pretende reforzar la estabilidad de los médicos de familia y pediatras sustitutos en Primaria, y también ganar en agilidad para actuar ante posibles picos asistenciales. En ese sentido, Feijóo reveló que los beneficiarios de este nuevo contrato podrán ser desplazados entre «dos o más» centros para actuar en momentos de «tensión», pero siempre dentro del mismo distrito sanitario (de los 14 en los que se organiza la prestación de salud). Los detalles serán presentados hoy en la mesa sectorial, ante unos sindicatos que no ven con malos ojos la iniciativa, a la espera de conocer el proyecto al completo. La convivencia del nuevo contrato con las actuales listas de contratación (organizadas por áreas de salud y no por distritos), la capacidad de renuncia al nuevo vínculo o la retribución variable por cupo de pacientes son algunas de las cuestiones sobre la mesa.

Llevarlo adelante no ha sido fácil. Desde que el pasado diciembre Feijóo anunciara en el Parlamento el contrato, los servicios jurídicos de la Xunta se han fajado en encontrar encaje a una modalidad que en estos momentos solo está presente en el Osakidetza, el servicio vasco de salud. El propósito es actuar contra la «enorme rotación» que existe entre los contratos temporales dentro de la Primaria, confesó el mandatario autonómico. Para ello, el Sergas abrirá el contrato también a los especialistas procedentes de otros puntos de España, a los pertenecientes a países de la UE e incluso a los «extracomunitarios». La única condición: contar con una formación MIR homologable en Galicia. De hecho, Feijóo animó a los residentes que vayan a terminar este periodo en el mes de mayo a que se acojan al nuevo contrato «mientras no se ofertan plazas» estables.

«Más médicos que nunca»

Y mientras arrecian las protestas —el pasado miércoles, una nueva en Santiago—, el presidente de la Xunta asumió que aunque las dificultades que atraviesa el sistema no son un problema «exclusivo» de Galicia, sí existen condicionantes propios, como una población «más envejecida» o una «mayor frecuentación» de pacientes, muchos de ellos crónicos. Pese a ello, el popular tiró de números: desde el año 2004, dijo, los médicos gallegos atienden una media de 173 pacientes menos; 82 por debajo del conjunto de España. «Tenemos más médicos por paciente que nunca», ahondó, sin dejar de clamar contra el Gobierno por no haber planificado «de forma adecuada» el número de médicos de familia y pediatras en el SNS. «Llevamos seis meses sin que se reúna el grupo de recursos humanos; son seis meses perdidos», lamentó.

Sin salirse del plano laboral, y al margen del nuevo contrato, el Ejecutivo autonómico resalta otras medidas como la aprobación de la carrera profesional, por la que los profesionales pasarán a cobrar un 6% más de media, o la recuperación de los días de asuntos propios rebajados a tres durante los años de crisis.

Feijóo tampoco dejó pasar la ocasión de defender la comisión de investigación sobre los recortes del Sergas la víspera de que la oposición realice otra reunión de su foro «paralelo». El mandatario aseguró que las críticas escuchadas en O Hórreo de boca de algunos sindicatos son precisamente una prueba de que al órgano «estaban invitados todos los que tenían una representación importante». «Que la oposición quiera tensionar, es un termómetro perfecto de lo que le interesa la sanidad pública», sentenció.

El conselleiro recibirá el 17 a los jefes de servicio dimitidos El próximo jueves 17 el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, y una representación de los 25 jefes de servicio de Atención Primaria del área de Vigo que el pasado 11 de diciembre comunicaron su dimisión al Sergas en denuncia del «deterioro progresivo» de sus servicios, se verán las caras en Santiago con la intención de buscar una «salida dialogada» a un conflicto no resuelto. Dos reuniones mantenidas el pasado martes en Vigo —una entre los 25 facultativos dimisionarios y otra posterior celebrada en el Colexio Médico y abierta a distintos profesionales de la Atención Primaria— abrieron el camino a explorar un acercamiento tras más de un mes de enfrentamiento. «Al principio se negó la situación, se nos acusó de faltar a la verdad e incluso se nos tachó de responder a intereses distintos de los profesionales. Ahora, las declaraciones son otras. Se reconoce el problema, y queremos buscar una salida», explicó el miércoles a ABC Manuel Domínguez Sardiña, excoordinador del centro de salud de Sárdoma. En cualquier caso, llegarán a la reunión con un documento de reivindicaciones que pasen por una apuesta decidida por el primer nivel asistencial. «Queremos encontrar una salida, pero no nos hemos metido en este fregado para irnos con una palmadita en la espalda», ilustra Domínguez.