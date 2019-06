ECONOMÍA Alcoa no se fía ahora de las garantías de Parter y paraliza la venta de las fábricas La aluminera exige al fondo mayor solvencia financiera y avanza su disposición para negociar hasta el domingo, último día antes de que se ejecuten los despidos de los trabajadores

Giro dramático e inesperado de los acontecimientos en el culebrón de la venta de las centrales de Alcoa. La aluminera norteamericana ha anunciado este viernes que no considera suficientes las garantías financieras del fondo Parter, que optaba a adquirir las plantas de La Coruña y Avilés antes de que este lunes se ejecute un ERE sobre sus trabajadores. Alcoa considera que el fondo no presenta la liquidez adecuada para preservar la carga de trabajo en sus dos centrales, pero no da por rota la negociación, que extenderá hasta el domingo.

Según fuentes del Ministerio de Industria consultadas por Europa Press, las discrepancias han surgido, en concreto, sobre la liquidez que Parter va a presentar al proyecto, ya que tan solo habría propuesto activos no líquidos para el mantenimiento de la actividad de Alcoa en ambas plantas.

Los sindicatos han acudido este viernes a una nueva reunión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afecta a cerca de 600 personas, y se han enterado por parte de la empresa de que el acuerdo está paralizado después de que Parter haya presentado unas garantías que, según Alcoa, no se correspondían con lo acordado.

No obstante, ambas partes seguirán reunidas con el fin de alcanzar un acuerdo antes del domingo que visualice la liquidación al vendedor por parte del comprador. En este sentido, el secretario general de Industria y la Pyme, Raúl Blanco, ha acudido de urgencia a la reunión en el que se encuentran los sindicatos y la empresa para mediar en el proceso de venta.

Desde el Ministerio han trasladado a Europa Press que se trata de tan solo «una posible paralización» de la venta y que todavía no hay nada cerrado. Por ello, confían en el «buen hacer» de ambas partes con el fin de que concreten dentro del plazo acordado la venta de ambas plantas y se logre el mantenimiento del empleo durante, al menos, los próximos dos años. Según Efe, se está buscando en estos momentos alguna fórmula bancaria para sustituir estas garantías por activos más líquidos con la vista puesta en lograr el acuerdo antes del domingo por la mañana.

Parter o nada

La oferta del fondo de inversión suizo Parter Capital había sido la única que aceptó la multinacional aluminera estadounidense. Parter había garantizado 250 trabajadores en cada una de las fábricas -frente a los 317 con que cuenta la planta avilesina y los 369 de la coruñesa-, cantidad que podría incrementarse en caso de que se arranquen las series de electrólisis.

No obstante, con posterioridad, el grupo alemán Quantum Capital Partners comunicó públicamente la presentación de dos proyectos industriales, autónomos entre sí, para las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés que garantizan el 100 % de los puestos de trabajo en las mismas condiciones y por un mínimo de 2 años.

Este viernes, mientras Alcoa paralizaba el proceso de venta, Quantum ha reiterado que mantiene su oferta para hacerse con ambas factorías «con un sólido proyecto industrial y todas las garantías financieras», han subrayado a Efe fuentes del fondo alemán. Quantum ha subrayado que dichas garantías financieras, «con el soporte de entidades internacionales de reconocido prestigio y de su propio grupo de compañías» dentro del sector del aluminio «suponen una cobertura financiera suficiente para todas las necesidades planteadas para ambos proyectos».

Quedan 48 horas de infarto para las plantillas de Alcoa en La Coruña y Avilés. Todo o nada. Trabajo o cierre.