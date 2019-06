INDUSTRIA DEL ALUMINIO Los trabajadores de Alcoa continúan sin apoyar la venta a Parter El comité coruñés explica esta tarde en asamblea las razones de su negativa a la operación. El viernes volverán a reunirse con la empresa para seguir debatiendo

Seguir Natalia Sequeiro Santiago Actualizado: 27/06/2019 10:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A tres días de que expire el plazo para cerrar la operación, el comité de empresa de Alcoa en La Coruña continúa sin dar el visto bueno a la venta de la factoría al fondo suizo Parter. Los representantes sindicales explicarán a las 15.30 horas de esta tarde sus motivos en una asamblea en la factoría. El viernes continuarán las negociaciones en un nuevo encuentro con la multinancional estadounidense del aluminio en Madrid.

Los comités de La Coruña y Avilés se reunieron ayer hasta las once de la noche en Madrid con Alcoa para acercar posturas. Pero el encuentro acabó otra vez sin acuerdo. «Desde Coruña consideramos que el acercamiento no ha sido posible por la espantada de las administraciones públicas, que llegado el momento de tomar decisiones y dar garantías para el empleo y la continuidad de las fábricas desaparecen», señala el comité en un comunicado. Desde la multinancional estadounidense lamentan que «los representantes de los trabajadores no hayan firmado en apoyo de la adquisición de las plantas por parte de Parter Capital». Alcoa insiste en que necesita que el documento «esté firmado cuanto antes, ya que es un paso necesario para finalizar la transacción antes del 30 de junio»

El martes, los trabajadores conocían de primera mano los planes de Parter para las factorías que Alcoa decidió cerrar el pasado octubre. Alegó entonces que estaban obsoletas y que los elevados precios de la electricidad las hacían inviables. La plantilla teme que, por estos mismos motivos, Parter cierre las fábricas después de los dos años en los que se ha comprometido a mantener los empleos en el preacuerdo de venta firmado con la multinacional del alumnio. El fondo les comunicó el pasado martes que su proyecto industrial es más a largo plazo, pero lo condicionó a que los precios de la electricidad se rebajen. El comité coruñés recuerda que en una declaración institucional firmada en enero, el Gobierno central se comprometió a garantizar un «marco energético estable, predecible y competitivo» para que la industria gran consumidora de energía pueda seguir funcionando en España. Pero todavía no ha aprobado bautizado como estatuto para el consumidor electrointensivo. Hasta que no se forme nuevo Gobierno no podrá hacerlo.

Pese a las reticencias de los trabajadores, el Gobierno apoya la venta. «Para nosotros es una oferta válida», subrayó ayer la ministra de Industria en funciones Reyes Maroto. Parter «tiene un plan industrial y, además, ha garantizado a los trabajadores no sólo dos años, sino que tiene un proyecto para poder seguir trabajando en España», recalcó.