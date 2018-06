Trànsit València tindrà restriccions al trànsit en Blanqueria durant juliol i agost per la renovació d'una canonada El Centre de Gestió de Trànsit informa sobre les possibles afeccions a la circulació

L’actual fase de renovació d’una canonada d’aigua que executa el Servici del Cicle Integral de l’Aigua a la marginal dreta del jardí del Túria, entre el carrer del Dr. Sanchis Bergón i la plaça de Tetuán, arriba este estiu a la seua fi i suposarà algunes afeccions al trànsit entre juliol i agost. Esta fase, focalitzada sobretot en Blanqueria, suposa el tancament total al trànsit motoritzat dels passos inferiors de Petxina i de Petxina-Blanqueria, així com de la marginal dreta des del Pont d’Ademús fins al Pont de Fusta excepte per als veïns i el transport públic, tant EMT com taxi, que tindran habilitades les vies de servici.

Estes obres s’inicien el 2 de juliol i tindran una duració estimada fins a finals d’agost, amb la qual cosa es recomana fer ús d’itineraris alternatius o agafar el transport públic en cas d’haver de passar per este tram. Pel que fa al carril bici, no hi ha afeccions addicionals al desviament del mateix en els trams de Comte de Trénor i Pintor López.