El augurio del doctor Pedro Cavadas: «El ser humano sufrirá una pandemia que diezmará la población»

Imagen de archivo del doctor Pedro Cavadas/ A finales de enero: «Cuando se construye un ‘megahospital’ en tres semanas es que no va en broma»

«Por simple evolución biológica el ser humano tiene que sufrir en las próximas décadas una pandemia que diezme la población. Ha ocurrido en todas las especies desde hace cientos de millones de años y el ser humano no va a ser distinto. Eso va a suceder». El doctor Pedro Cavadas se expresó en estos términos el pasado 30 de enero en la que ha sido su última intervención pública para hablar sobre la pandemia del Covid-19 .

En aquel momento, el coronavirus solo había afectado a China. En la actualidad ya hay más de 1,2 millones de contagiados en todo el mundo por una pandemia que ya ha matado a más de 68.000 personas.

El prestigioso cirujano valenciano ya advirtió hace más de dos meses de la peligrosidad que entrañaba el Covid-19 . Unos vaticinios que se han cumplido. Ahora ha optado por el silencio. De hecho, esta semana el periodista Íker Jiménez desveló que Cavadas había rechazado su invitación para participar en «La estirpe de los libres» , un espacio en Youtube donde sigue indagando sobre la pandemia que está afectando al mundo y respecto a la que tiene claro que «se nos sigue ocultando toda la verdad».

Jiménez recuerda que «ahí quedan las palabras de Cavadas en enero» . El doctor ahora prefiere quedar ahora en segundo plano, según ha explicado el periodisita: «Nosotros le llamamos, no quería saber nada de nadie. Se había quemado. Estaba hasta el gorro, ¿Se persigue eso? ¿Que los disidentes estén hasta el gorro? ¿Que los disidentes desistan de su camino?».

Cuando Cavadas alertó de que una pandemia provocaría una gran mortandad entre la población humana recalcaba que no se sabía el virus que provocaría este fenómeno: «Se sospecha que tiene que ser un virus que se contagie fácilmente a través del aire , una mutación agresiva de virus de gripe que pase de un animal a las personas». El cirujano recordaba que «se pensó que podría ser el ébola, pero luego resultó no ser tan letal, aunque no es una broma».

«No parece un truco para vender mascarillas»

Corría el 30 de enero , y en aquella entrevista en el programa «Espejo público» , el doctor ya abordó de lleno el coronavirus : «Es un virus que se contagia muy fácilmente, es muy agresivo y cuando en China, que no es el país más transparente del mundo, aparentan transparencia desde el minuto uno a mí preocupa».

De hecho, respecto al número de casos de infectados que reportaban las autoridades chinas ya recalcaba que «no hace falta ser muy listo como para pensar que son diez o cien veces más» .

Cavadas, cuyas hijas son chinas , ya explicaba hace más de dos meses que aquel país había confinado a una población equivalente a la española y concluía que, para ello, «deben tener un buen motivo». Hoy es España la que se encuentra en cuarentena. Oficialmente hasta el 26 de abril aunque se da por hecho que el confinamiento se prolongará durante el mes de mayo, como pronostican diversos informes técnicos y conforme apuntó este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez .

EL doctor, reconocido mundialmente por sus trasplantes y considerado uno de los mejores especialistas internacionales en cirugía reconstructiva, reconocía que no era experto en epidemiolgía, más allá de los conocimientos adquiridos en la carrera de Medicina. Pese a ello, expuso que «no digo que ésta vaya a ser la gran epidemia o la hecatombe, pero no parece que sea [el Covid-19] un truco para vender mascarillas».