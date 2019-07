Junts Per Catalunya exige a ERC una alternativa para no tener que pactar con el PSC Reclama a los republicanos una propuesta concreta para revertir «los pactos con los partidos del 155»

ABC. Barcelona Actualizado: 07/07/2019 20:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de la polémica que ha desatado durante el fin de semana el pacto de Junts Per Catalunya (JpC) con el PSCpara gobernar la Diputación de Barcelona, el conseller de Territorio y miembro de JpC, Damià Calvet, quiso imprimir un giro de guión a las tensiones en el seno de los partidos independentistas ofreciendo a ERC una alternativa. En concreto, Calvet urgió a los republicanos a hacer «propuestas concretas» para que JpC pueda «revertir» todos sus pactos locales con el PSC en Cataluña.

«Pido a ERC que nos deje de enviar mensajes por las redes sociales y que haga propuestas concretas para revertir los pactos con los partidos del 155 en todas partes, por ejemplo, en lugares en los que ha ganado JpC, pero, donde ERC ha obtenido la alcaldía gracias a pactos con el PSC como en Sant Cugat y Figueres», precisó el dirigente catalán.

En declaraciones a los periodistas, Calvet, recordó que ERC «regaló» la alcaldía de Platja d’Aro (Gerona) al PSC pese a que «JpC había ganado las elecciones», aunque afirmó que todavía hay tiempo para cambiar la situación. Así, instó a la dirección de ERC a presentar hoy mismo una «una propuesta concreta» para replantear las políticas de alianzas locales.

El pacto por la Diputación de Barcelona no sólo ha tensado las relaciones entre los socios de gobierno en la Generalitat, sino que también ha generado malestar dentro de las propias filas de los posconvergentes. Ayer mismo, sin ir más lejos, la alcaldesa de Calella (Barcelona), Montserrat Caldini (PDECat), aseguró que no hay peor política que la que hace bloques sanitarios o ideológicos» y defendió el pacto al que habían llegado PSC y JpC. «A mí nadie me dará lecciones de que pactar con el PSC quiere decir renunciar a mis principios de soberanía», aseguró en referencia las críticas vertidas en las redes sociales por compañeros de partido como Josep Costa o Laura Borràs.