Cruïlla, diez años de fiesta sin fronteras The Black Eyed Peas abre este miércoles un festival por el que desfilarán Garbage, Kylie Minogue y Seu Jorge, entre otros

Seguir David Morán @Dmoranb Barcelona Actualizado: 02/07/2019 14:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Será difícil, por no decir imposible, que veamos algo este año que supere el sublime y asombroso concierto de David Byrne de 2018, pero el espectáculo, nunca mejor dicho, debe continuar. Máxime ahora que el Cruïlla, epítome del festival entendido como fiesta sostenible y poco dada a las estridencias, celebra sus primeros diez años de vida. Una década ya desde que se instaló en el Fòrum con su actual formato y, junto al Sónar y el Primavera Sound, completó el triángulo festivalero barcelonés a base de hermanar el pop con el hip hop y la electrónica con el rock.

Normal que, a la hora de preparar este cumpleños total, la organización haya optado por exprimir a conciencia su razón de ser y configure ese cruce de caminos en el que «coinciden estilos musicales diversos con gente diversa» a partir de una programación en la que caben desde Garbage y Kylie Minogue a Seu Jorge y Vetusta Morla.

Un juego de contrastes y roces estilísticos que este año se avanza un día y ocupa también la noche del miércoles, velada inaugural en la que se ha acomodado la actuación de esa máquina de hits de hip-hop con vistas al pop que son The Black Eyed Peas. Los estadounidenses, que llevaban sin dejarse ver por aquí casi tantos años como los que cumple el Cruïlla, actuarán por primera vez en la ciudad tras la marcha de la cantante Fergie, un contratiempo menor mientras puedan seguir echando mano de canciones como «I Gotta Feeling», «Rockin o the Beat» o «Where Is the Love?».

El regreso de Garbage

Con la del jueves convertida en una suerte de jornada bisagra consagrada al rap de Natos y Waor y Ayax y Prok, la auténtica fiesta empezará a cobrar forma el viernes con el indie luminoso de Bastille, el rock retorcido de Foals, el reggae combativo del Tiken Jah Fakoly y las piruetas revolucionarias de La Fura de Baus. El viernes también será el día de Garbage, de regreso casi quince años después de su último concierto en Barcelona, y de unos Vetusta Morla cada vez más acostumbrados a manejarse en recintos de grandes dimensiones.

El sábado será difícil que alguien le acabe robando plano a Kylie Minogue, diva que regresa al pop tras el coqueteo con el country de «Golden», pero ahí estarán para intentarlo Michael Kiwanuka y su sedoso soul-jazz , la reivindicación de la samba de Seu Jorge, el pop todoterreno de Love Of Lesbian, y la canción de autor de Jorge Drexler. Además, el Cruïlla incluirá este año un nuevo espacio, el Cruïlla Comedy, que acogerá monólogos humorísticos de Iggy Rubin, Luis Álvaro, Tiot Comedy, Valeria Ros, Antonio Castelo, Danny Boy Rivera y Kaco Forns, entre otros.