Sánchez-Escribano se queda fuera del Mundial de Doha La atleta toledana fue sexta en su serie, la más lenta de las tres, con 9:37.34. «No he tenido el cambio necesario para correr por debajo de 9:30», lamentó

Seguir Juan Antonio Pérez @juananperez89 Toledo Actualizado: 27/09/2019 20:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Irene Sánchez-Escribano no pudo «poner la guinda» a su mejor año deportivo y este viernes quedó eliminada en las series de los 3.000 metros obstáculos del Mundial de Doha. La atleta toledana hizo un crono de 9:37.34 (diez segundos por encima de su mejor marca) para entrar sexta en meta, bastante lejos de lo que se pedía para estar en la final (9:30.01).

Sánchez-Escribano se vio penalizada al correr en la serie más lenta. Y eso que fue la tercera y última, por lo que ya sabían los tiempos que necesitaban para clasificarse. En todo caso, la carrera fue así desde el principio: se pasó a 3:11.35 el primer kilómetro y en 3:13.76 se completó el segundo.

La toledana de 27 años se mantuvo en cabeza hasta los últimos 500 metros. A meta llegó después de Hyvin Kiyeng (9:29.15), Winfred Mutile Yavi (9:29.40), Marusa Mismas (9:29.68), Fancy Cherono (9:32.34) y Yekaterina Ivonina (9:35.39).

Luego, en un gesto que le honra, la múltiple campeona de España de 3.000 metros obstáculos no quiso poner excusas: «Ha sido una carrera más lenta que las anteriores, pero aún así no he tenido el cambio que necesitaba para correr por debajo de 9:30. Las sensaciones no han sido muy buenas. Es lo que hay».