Gran carrera de Sánchez-Escribano en el Mundial de cross de Aarhus En su debut, la toledana logra un magnífico 25º puesto, primera española y sexta europea

Irene Sánchez-Escribano cuajó este sábado una magnífica carrera en su debut en el Mundial de cross disputado en Aarhus (Dinamarca) y entró en meta en la 25º posición. La atleta toledana, de 27 años, fue la mejor española y la sexta europea en una prueba dominada por las africanas, que coparon los 14 primeros puestos.

Ganó la keniata Hellen Obiri, con un tiempo de 36:14 en un circuito de 10.240 metros, convirtiéndose en la primer mujer en la historia que se proclama campeona del mundo en cross, en pista cubierta y al aire libre. Segunda y tercera fueron las etíopes Dera Dida y Letesenbet Gidey. Sánchez-Escribano paró el crono en 38:44.

«El circuito era muy duro. He salido en torno al puesto 35 y he tratado de hacer mi carrera, en las cuestas arriba y las cuestas abajo. Al final he conseguido ganar unos puestos. Pero estoy muy contenta», comentó en la web de la Real Federación Española.

«Chiki» Pérez, el 79º

En hombres, Juan Antonio «Chiki» Pérez completó una discreta carrera, entrando en meta en el puesto 79º con un tiempo de 35:04. El atleta de Carrión de Calatrava reconoció que había tenido «malas sensaciones desde el principio». «Pensé que podría mejorar con el paso de los kilómetros, pero han ido pasando las vueltas y cada vez me encontraba peor. El circuito era muy duro y me he encontrado muy raro. Solo al final he podido remontar unos puestos», añadió.

Ganó el ugandés Joshua Cheptegei con 31:40, por delante del también ugandés Jacob Kiplimo y del keniata Geoffrey Kamworor, mientras que el español Ouassim Oumaiz fue vigésimo (y segundo europeo) con 33:10. Antonio Serrano, de La Solana, es el entrenador tanto de Sánchez-Escribano como de Oumaiz.