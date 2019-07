Bahamontes: «No tengo ni ganas de ver la última etapa del Tour» La alcaldesa de Toledo le ha prometido que la estatua estará arreglada cuando la Vuelta llegue a Toledo

ABC se ha puesto este domingo en contacto con Bahamontes, quien ha comentado sobre el acto vandálico que ha terminado con su escultura-homenaje en el suelo y destrozada, que «me he enterado sobre las diez cuando me han avisado mis amigos de la farmacia de la plaza Zocodover. Me ha sentado fatal, me han fastidiado el domingo. Primero se llevan la cadena de la bicicleta, otro día los pedales, solo falta ya que tiren la bicicleta Miradero abajo. Estos cabrones... No tengo ganas ni de ver la última etapa de Tour de Francia de esta tarde. Para olvidarme de esta putada me he ido a mi finca de Argés para pasar el día allí. Tengo que retirar muchas ramas y hojas que cayeron por el fuerte viento que hubo en la tarde del pasado miércoles».

Fede ha añadido que «tengo que agradecer mucho la llamada que me ha hecho la alcaldesa de Toledo. Me ha tranquilizado cuando me ha dicho que estará todo arreglado para cuando llegue a Toledo la etapa de la Vuelta a España prevista para el día 13 del mes de septiembre. Milagros Tolón me ha serenado mi enfado y nervios cuando me ha asegurado que la estatua volverá pronto al sitio que tiene que estar».

ABC ha aprovechado la ocasión para hablar con el mítico «Águila de Toledo» sobre el Tour de Francia que termina este domingo en París. Al respecto. Bahamontes ha señalando que «el colombiano Egan Bernal será la nueva estrella del ciclismo mundial. Es joven, sube la montaña colmo una moto. Me recuerda en el pedaleo y en su manera de ir en la bici al gran Fausto Coppi, el italiano que fue uno de los grandes rivales. Yo tenía que estar tarde en París ya que me invitaron los del Tour, pero me duele mucho las rodillas. Los años que pesan ta lo suyo, amigo».