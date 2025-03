Del tiempo y sus caminos (48): Dedicado a Juventino Rosas

Un hermosísimo vals es el titulado 'Sobre las olas', del compositor mexicano Juventino Rosas. Como ya lo he venido expresando, la música cala hondo en mi ser, me inspira poesía. Este vals me cautivó y me sigue cautivando . Lo escucho con honda emoción, con gozo y pena unidas, pues llegué a saber que Juventino Rosas falleció en plena juventud, con veintiséis años . Esto me produjo gran impacto. Pena y gran admiración por un genio tan joven.

Beatriz Villacañas, poeta

El vals es una bellísima pieza musical y, en concreto, el vals 'Sobre las olas' posee una intensa belleza , tanto es así que, como vengo diciendo respecto a todo lo es arte grande, auténtico: cala hondo y vuela alto.

Con la inspiración que me produjo, y me produce, este potentemente hermoso vals de Juventino Rosas, escribí estas liras en homenaje a su compositor y al vals mismo, que en su vuelo de belleza, traspasa geografías y penetra almas:

OLAS EN VUELO

Tu vals de las Olas. A Juventino Rosas

Olas del mar, tu vuelo,

pues de tu mar de amor vas en ascenso

y vas del mar al cielo,

tu musical incienso

cala hondo en mi ser, lo vivo intenso.

Esta vida dejaste

en plena juventud, pero en tu andar

sendas iluminaste,

tu música es volar

abrazada a las olas de la mar.

Tú, Juventino Rosas,

haces del mar volandero camino,

partituras fogosas

cuyo vuelo es destino:

¡das alas a las olas, Juventino!