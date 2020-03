CASTILLA-LA MANCHA China lidera la exportación de carne de cerdo a pesar del coronavirus En 2019 Castilla-La Mancha ingresó 44,50 millones de euros por las operaciones comerciales al país oriental, casi 1/5 del total

Se dice que del cerdo se aprovecha todo, hasta los andares. Este refrán bien puede utilizarse para hablar de la situación del sector cárnico porcino en Castilla-La Mancha. Existe un gran número de empresas las que se dedican a esta actividad y cada vez son más las macrogranjas de cerdos en la geografía regional, destacando el caso de la provincia de Cuenca, donde se ha pasado en dos años de menos de 250.000 a más de medio millón de estos animales y se un millón más con los nuevos proyectos de este tipo, según indican desde la Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos.

Prueba de este buen momento que atraviesa el sector cárnico porcino en Castilla-La Mancha, aparte de la instalación de nuevas empresas, como la multinacional cárnica Bell el 27 de enero en Fuensalida (Toledo), son las exportaciones de productos derivados del cerdo. Según los datos ofrecidos a ABC por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en 2019 la comunidad ingresó 255,03 millones de euros, 29,2 más que en el ejercicio anterior, cuando fueron 225,83 los millones conseguidos.

Según el informe elaborado por el ICEX sobre las exportaciones de este sector, el principal mercado es, sin duda, el chino. Las operaciones comerciales de empresas dedicadas a la elaboración y manipulación de productos derivados del cerdo con el país oriental han pasado en tan sólo un año —del 2018 al 2019— de los 13,70 a los 44,50 millones de euros, lo que supone casi 1/5 del volumen total de los ingresado por la comunidad autónoma al exportar a otros países.

Los siguientes destinos son, en este orden: Alemania (con 36,55 millones en 2019 y 46,02 en 2018), Francia (con 21,66 millones en 2019 y 22,20 en 2018), Corea del Sur (con 18,11 millones en 2019 y 20,04 en 2018), Japón (con 18,07 millones en 2019 y 17,38 en 2018), Portugal (con 17,75 millones en 2019 y 16,48 en 2018) e Italia (con 15,69 millones en 2019 y 17,14 en 2018).

Peste porcina en China

Pero, ¿por qué China se ha convertido en el gran mercado para el sector cárnico del cerdo de Castilla-La Mancha? El director territorial del ICEX, Pedro Antonio Morejón, tiene la respuesta: «La causa es la peste porcina que sufre el país oriental, que ha registrado unas cifras espectaculares en 2019. Es por eso que las empresas que se dedican a esta actividad económica en nuestra comunidad y en España están teniendo una gran oportunidad gracias al incremento de las exportaciones a este destino, donde se han triplicado en el último año y se ha convertido en el líder».

Una dinámica que, en su opinión, no cambiará mucho a pesar de la crisis derivada del Covid-19. «El coronavirus está afectando de manera generalizada a la economía, pero de manera muy desproporcionada para un problema sanitario que tendrá fecha de caducidad», afirma Morejón, quien manda un mensaje tranquilizador «porque las operaciones comerciales que se llevan a cabo no se hacen de un día para otro, sino que se cierran con tiempo y puede que el brote de este virus no se deje notar mucho». En cualquier caso, dice que en los resultados de las exportaciones de enero de 2020 quizá se pueda ver de qué modo está influyendo, aunque cree que las cifras se compensarán a lo largo del año.

Por lo tanto, según señala el director del ICEX en Castilla-La Mancha, «probablemente, en los primeros meses sí que se puede dar una pequeña bajada en las cifras de las exportaciones de carne de cerdo, pero se compensará en los siguientes meses y años porque China tiene un grave problema fitosanitario en su cabaña ganadera».

Además, subraya Morejón, «el sector cárnico de porcino se ha reposicionado de manera fortísima y es el puntero», ayudado en gran parte por la enorme agilización administrativa producida hace un año gracias al protocolo entre China y la Unión Europea en este sentido, que está propiciando que haya más empresas españolas certificadas para exportar a ese destino.

Importantes empresas

Prueba de ello son las, cada vez más potentes, empresas castellanomanchegas dedicadas a esta actividad. Así, por ejemplo, la compañía toledana Grupo Tello Alimentación, con base en el municipio de Totanés, ha cerrado 2019 con una facturación de 193 millones de euros, un 21% más que el año anterior. Presente en 50 países, su actividad exportadora supone casi un 25% del total y espera cerrar 2020 por encima de los 200 millones.

Tras más de medio siglo de actividad, a lo largo de los últimos ocho años Tello ha mantenido su crecimiento de forma sostenida hasta aumentar 2,8 veces su tamaño y generar más de 500 puestos de trabajo. Ahora mismo la empresa cuenta con casi 1.000 empleados y ha reformado sus instalaciones para adecuarlas al volumen de producción previsto.

«La evolución positiva de los resultados nos ayuda a afrontar con optimismo e ilusión el nuevo decenio, que iniciamos en 2020», afirma el director general del Grupo Tello, Alfonso Alcázar. El responsable de la compañía toledana adelanta que los objetivos de comercialización de la compañía para este año son unos 68 millones de kilogramos en productos derivados del cerdo, lo que supondrá unos 205 millones de euros de facturación.

Otro ejemplo de ese buen momento que atraviesa el sector porcino de Castilla-La Mancha lo representa Incarlopsa (acrónimo de Industrias Cárnicas Loriente Piqueras Sociedad Anónima). Con sede en Tarancón (Cuenca), la compañía registró en 2019 una producción cercana a las 300.000 toneladas, entre carne fresca y congelada, elaborados cárnicos, incluyendo jamón y paleta curada, lomo, fiambre, paté o loncheados.

Sin embargo, el gran mercado de Incarlopsa es el español porque, aunque exportan sus productos a casi medio centenar de países, las ventas al exterior tan sólo representan un 6% del volumen total de negocio, que en 2019 alcanzó los 842 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 13,5% con respecto al ejercicio anterior, según informan fuentes de la empresa, que indican que «la estrategia en el futuro es afianzar y reforzar la línea actual como referente cárnico en España».

Embutidos y Jamones España e Hijos, con sede en el municipio de Escalonilla (Toledo), es otra de las empresas con fuerza dentro del sector porcino de la región. Según sus datos en 2019, la compañía toledana ha sobrepasado la barrera de los 40 millones de euros en facturación, un 9% más que el ejercicio del año anterior. Asimismo, la compañía ha vendido un total de 6 millones de kilogramos entre todas sus referencias, entre los que se encuentran las casi 500.000 piezas de jamón y paleta que la empresa ha comercializado en el año pasado.

Innovadores productos

En palabras del gerente de la empresa, Miguel Ángel España, «este éxito es consecuencia de los innovadores productos que ponemos a disposición de nuestros clientes, así como del uso de tecnologías de última generación que empleamos en nuestros procesos de elaboración. Este crecimiento nos impulsa a seguir trabajando por continuar con esta evolución, y en los próximos meses vamos a ampliar otra línea de loncheado y aumentar la capacidad productiva».

A nivel internacional, este año la empresa toledana ha conseguido impulsar la exportación de sus productos a más de 70 países en los cinco continentes, donde disfrutan de la calidad de sus productos a través del pequeño comercio, pero sobre todo en la distribución organizada y la restauración. Gracias a ello, la compañía ha logrado que el mercado exterior suponga un 32% de su facturación en 2019.

Además, Embutidos España, que es una de las principales empresas del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, contribuye a generar riqueza y empleo en la zona pero también a evitar la «España vaciada», ayudando a fijar población en los pequeños municipios de la comarca toledana donde está ubicada, ya que en 2019 ha logrado ampliar su plantilla hasta los 150 empleados. Según el gerente de la compañía, «el continuo crecimiento de la empresa es una de las principales razones por las que la empresa fomenta la riqueza de las zonas en las que opera, y esto lo conseguimos gracias al posicionamiento líder que mantenemos año tras año en el sector».

Una de las macrogranjas de cerdos existente en la comunidad de Castilla-La Mancha - ABC La provincia de Cuenca, epicentro de las macrogranjas Miembros de la plataforma Pueblos Vivos Cuenca presentaron en diciembre de 2019 en la delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible el informe «Macrogranjas en zonas vulnerables de la provincia de Cuenca», en el que denuncian que la Junta de Castilla-La Mancha ha autorizado en el siglo XXI 32 granjas de porcino en lugares sensibles a la contaminación por nitratos, 17 de ellas después de la declaración de zonas vulnerables en 2011. En total, según señalan desde la plataforma, son 120 macrogranjas de todos los tipos en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. María José Peralta Ortiz, coportavoz de la plataforma «Pueblos Vivos Cuenca», expresó la preocupación de los pueblos de la provincia por el aumento de la cabaña porcina, algo que, según denunció, provoca la contaminación de los acuíferos. Peralta Ortiz aseguró que, aunque la zona sur de la provincia está muy afectada, la Junta está haciendo «caso omiso». Por su parte, Juan Expósito, coportavoz de la plataforma «Pueblos Vivos Cuenca», recordó que hay una normativa europea que dicta que cada cuatro años hay que actualizar las zonas vulnerables, algo que no se hace desde 2011. Además, puso el acento en que estas macrogranjas influyen, junto al cambio climático, en la cantidad y calidad de las aguas. En esta línea, María Dolores López, coautora del informe, puso como ejemplo la sentencia sobre la macrogranja de Huerta de Obispalía, que concluyó que se habían contaminado las aguas de Torrejoncillo del Rey.

